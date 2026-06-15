金秀賢戀未成年金賽綸內幕曝光要求免費拍廣告 爆料者藏4個版本勒索

韓國男神金秀賢去年被爆在已故女星金賽綸未成年時曾經拍拖，日前警方調查結果證實相關錄音為AI偽造，金秀賢逐步獲證清白，將於7月14日復出，赴菲律賓拍廣告。根據昨日（14日）播出的MBC節目《Straight》指出，當初公開金賽綸錄音檔的《橫豎研究所》主持金世義，是從一名匿名舉報者A某手中取得這段錄音。內容中有一名疑似金賽綸的聲音說：「從中學時期開始拍拖，到了大學分手了。」《橫豎研究所》將這段錄音作為金賽綸未成年時與金秀賢拍拖的重要證據。

爆料人曾聯絡金秀賢公司

警方目前已確認金世義所公開的錄音與對話紀錄涉及偽造，而提供假錄音檔的爆料者A某目前失去聯絡，行蹤不明。A某更被指疑在事件公開曝光之前，已率先主動聯絡金秀賢所屬經理人公司GOLDMEDALIST。

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A某當時向金秀賢方面表示，願意提供另一段錄音，內容是證明金賽綸成年後才與金秀賢拍拖。A某同時向金秀賢勒索金錢：「我們之間不用見面，我收到錢就結束了」、「我在海外賣產品，秀賢紅了的話，免費幫我拍個廣告吧」。A某給金秀賢方的錄音內容是「拍拖不是未成年時」，但給《橫豎研究所》的卻是完全相反的版本，據指不同內容的錄音檔至少存在4個版本。

金秀賢律師斥計劃性犯罪

金秀賢的代表律師高相錄律師早前接受韓媒訪問時，已明確指整件事件是「利用偽造證據，企圖摧毀演員名譽與人生的集體性，計劃性犯罪」。A某事先聯絡金秀賢公司的傳聞，更令「計劃性」之說更具說服力，外界亦認為爆料者是否與金世義有合謀關係。

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