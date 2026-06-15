倪嘉雯200%努力把握每個機會 戀愛好佛系 事業搏到盡｜名人雜誌

倪嘉雯（Carmen）在年頭舉行的《萬千星輝頒獎禮2025》中得到「最佳女新人」後，就一直被幸運之神眷顧，先是成功入選《魔音女團》「MYNT」，早前又在《香港探秘地圖》中飾演的王秀儀一角，更因「沉船戀愛腦」成功引起觀眾注意。Carmen指每次有機會，不論任何角色，都會出盡200%努力，令自己無悔。文：霍淇 圖：林賓尼

倪嘉雯坦言每次機會都會用盡200%努力好好把握。

對於新劇《香港探秘地圖》角色成功得到觀眾喜愛，倪嘉雯歸功於導演剪得好，自言雖覺得角色得意，但認為沒太多男仔會鍾意，「哪有男仔會喜歡女朋友神神化化？又想不到她下一步做甚麼，情緒亦高低跌宕，我覺得現實中應該沒男仔會想追，所以這角色是A0很合理。」現實中的Carmen戀愛觀則與角色相反，自認佛系的她好信命，曾跟堪輿學家蘇民峰師傅拍攝節目、都問過自己的戀愛運，得出的結果就是桃花運剛過，先努力工作，「我聽到又沒特別感覺，可能我已經習慣了單身，沒急於拍拖，又可能因由細到大屋企人都好錫我，在一個充滿愛的環境成長，又有細佬不怕悶，所以不會感到孤獨或好想有人陪。」至於遇到心儀對象是否會出擊？她坦言未必，但若真的很喜歡就可能會找機會扮偶遇，「我暫時就未遇到一個人令我個心噗噗跳、好想這樣做的人，都大件事的，因為聽人講，人越大個會越難心動。」

「少女版專業戶」長大了

回顧上次拍拖已是大學時期，Carmen自認雖然不是戀愛腦，但拍拖時頗黐身，「現在回想我又幾奇怪，我是不讓男朋友知道我黐身，但我其實我又好想黐住他，就是那種類型，我好記得當時男友都有問我為何好像不需要他？其實我心裏是很想對方快點回覆我訊息！」

過往Carmen曾在不同劇集中演過龔嘉欣、陳煒等人的年青版，被稱為「少女版專業戶」，對於今次在《香》劇中有自己的少女版，她提到以前經常飾演其他人角色的「後生版」，令她覺得今次「終於長大」，擁有一個完全屬於自己的角色，非常新鮮及開心。

前輩指點參加《魔音》

自從斬獲「最佳女新人」獎後，Carmen的事業越來越順，除了劇集得到觀眾注意之外，早前她參加選秀節目《魔音女團》，成功入選成為「MYNT」成員之一，她指當初參加這個節目，主要是想改善「雞仔聲」及讓觀眾看到自己型格的一面，更是聽從一位前輩的建議才參加，「他說我要去體驗一下吃苦，因為他覺得我的成長環境好像不錯，沒真正捱過苦，他說要有經歷才可以將戲演好，又指既然我跳舞和唱歌都不擅長，所以提議我去，跌過才會有更多經歷，可更豐富自己，對日後做戲都有幫助。」不過在參加《魔音女團》的過程中，Carmen也因太靜而被導演狠批太「透明」，令她反思並決心改進性格內向及被動的問題。現在Carmen以「MYNT」再出道，她笑言是意料之外，參賽原因並非希望成為女團，「我沒有想像我能成為女團，其他女團都是10多歲開始……但OK的，我又做演員又是主持，現在再加多個女團身份，我覺得自己好幸運，現在這個時勢可以有那麼多面的發展，是非常難得的事！」

Carmen成功在《魔音女團》脫穎而出，更以「MYNT」女團出道，坦言是意料之外。

Carmen在新劇《香港探秘地圖》與黎耀祥、龔嘉欣等前輩演員合作愉快。

不算最靚但最努力

提到今年的目標，Carmen希望再得獎，因為是一種肯定，她最想爭「飛躍進步女藝員」，但這願望只能放在心裏，因為公司優秀的人實在太多，只會向着這方向努力，同時也本着初心去用盡全力、演好每個角色，「我經常覺得為甚麽這個角色要選你？公司很多女仔，我不算是最漂亮的，所以每次機會來到的時候一定要好好捉住，就算剛入行那些沒有對白的角色，我夠膽講我是用了200%的努力去做，我不想錯過每一個機會，特別因為現在公司開劇不像當年那麼多，所以每一次對我來說都很罕有，要很努力地做好，才對得住角色和自己！」

