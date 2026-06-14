模範律師團｜滕麗名再拍正劇兩邊奔波認「賤骨頭」 自薦上紅館免費為古天樂伴舞 劉佩玥同前輩合作感覺似追星

滕麗名主演的處境劇《愛•回家之開心速遞》快將結束，相隔9年再接拍正劇，她表示興奮大過緊張，她在劇中演羅嘉良太太，但未正式埋位，「我有少少犯賤，是賤骨頭，喜歡忙碌，《愛回家》仲未拍完，所以近來要兩邊走，但忙碌是好事很開心，加上今次很多演員都未合作過，雖然曾與嘉良哥合作《難兄難弟》，但對手戲也不多。」她慶幸今次不是演律師，笑指對白多會嘔泡，今次角色有很多面向有挑戰性。

滕麗名同大小姐爭CEO

問到《愛回家》幾時拍完？她表示不知道，透露大結局的劇情由觀眾投票決定，笑謂她的部分應該都是與「大小姐」林淑敏爭奪接龍集團CEO職位，新一輯處境劇《愛•回家之三代同糖》接捧播出，滕麗名表示仍未收到公司通知會演出，指演員是被動等安排，問到可會感到不捨？她說：「每個人都有新嘗試，觀眾都想睇新野，可能下一次大家又會返來，但我都不捨得一班演員，劇集快結束才知原來很多觀眾都是睇《愛•回家》長大，9年對大家來講是一個階段，有歷史性，相信觀眾都會掛住我們。」另外，講到古天樂將於8月在紅館開騷，她揚言一定要撲飛支持，又自薦上台伴舞，笑言不收錢都要上台伴舞跳《今期流行》。

劉佩玥演寸寸貢律師

至於劉佩玥感恩能跟羅嘉良、滕麗名、楊茜堯合作，自爆早已向滕麗名表白是看她的劇集長大，「細個已經睇《陀槍師姐》、《美味天王》和《美味情緣》，現在見到阿滕仍然是心心眼，有追星心態，之前又能跟宣萱和歐陽震華合作，覺得很夢幻。」又指今次演一個很跩的律師，不苟言笑寸寸貢，鍾澍佳也叫她要在鏡頭外笑完才埋位，她笑謂要做好表情管理，要由個心中寸出來。