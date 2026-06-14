白只新戲《一個部門的誕生》未上映就驚Cut場 留片場免費聽陳奕迅演唱會

白只、梁雍婷、徐偉棟、導演麥天樞等到鑽石山亮相電影《一個部門的誕生》優先場活動，全院滿座。電影未正式上映，導演同白只都表示望觀眾廣傳觀後感，慨嘆對手勁，若無口碑將有cut場壓力。

白只呼籲觀眾幫手宣傳

白只形容，《一個部門的誕生》以「cut台事件」為藍本，是一齣黑色喜劇電影，他在場呼籲影迷「廣傳」怕有cut場壓力，明言面對同期西片，「有點擔心。」他同演員們會努力謝票，把握宣傳機會。問到排片理想？他笑說自己只是演員，這問題要問導演，「好依靠觀眾反應，希望大家睇得開心！我們演員畀心機做好件事，電影上映，當然會緊張（票房）數字，希望觀眾多多分享，不管好壞的反應，我都好想知。」問可有感到電影業「回暖」？白只笑稱自己是核心外圍演員，感到前輩們仍不斷奮鬥，有好多人掙扎著；自己會珍惜機會，直言：「導演以前是編劇，我都想知他之後想拍甚麼題材的電影，到最後要做炮灰都有意義！」

白只向朱茵偷師

談到參與演出張蚊電影《不得不好死》同陳奕迅、兩大女神朱茵、林熙蕾及柳應廷（Jer@MIRROR）合作，白只稱冰島戲份已拍完，最近在香港取景，笑言收工後會留低，向女神偷師，「我覺得未做好後輩本份，實在太享受拍攝過程，偶爾又會聽到Eason哼歌，太正！（令你意外？）意外師姐（朱茵）點解可以咁靚！女神級。」問到Jer表現如何？白只說：「他非常有天賦，人好好，非常有心機，他演病人同時有強、弱一面。我不了解這個病（黑色素瘤皮膚癌），他演得非常神似。」