「五索」鍾睿心力挺唐氏症病人 助患者融入社會 曾獨力照顧ADHD愛兒 深知當中辛酸｜名人雜誌

「五索」（本名鍾睿心）是香港百億富商、大生銀行主席馬清鏗的伴侶，其高調及敢作敢為性格令她在網絡上爆紅。曾是單親媽媽、兒子患有「注意力不足過動症」（ADHD）的五索最近與慈善機構合作，感同身受的她以自身影響力幫助有需要的家庭，希望令大眾打破對他們的偏見，讓他們融入社會。撰文：霍淇 攝影：朱偉彥

「五索」鍾睿心曾獨力照顧患有「注意力不足過動症」的兒子，現在有能力就希望能幫助同路人。

五索最近最與慈善機構rén合作，幫助有需要家庭，當中包括單身媽媽、唐氏綜合症以及SEN（特殊教育需要）患者。促成今次合作，主要是因rén創辦人Jo認為五索的短片很適合媽媽觀看，也覺得五索很真誠。而五索則言當初Jo接觸自己的時候，感到愕然的同時也覺得感動，但決定合作前，還是會為自身身份去考量，「如果答應合作，我一定要幫到這個機構，我想了很久，我可以撇除其他，以一個媽媽的身份去做。我做過單親媽媽，我其中一個小朋友有ADHD，我都struggle了很久，究竟是否應該在大眾面前講自己小朋友的問題，因為他可能會在學校會遇到有欺凌情況。」

怕累孩子被欺凌

不過在她認識rén之後，發現有其他媽媽遇到更大難題也夠膽承認，令自己也為她們感到驕傲，「我自己喊了很多次，因為我的小朋友在學校或社交生活上遇到很多行為上的問題，我知道我講出來，所有人一定會鬧我抵死，我這個人有問題，所以報應在小朋友身上，我有一刻會被這些人影響。但後來我想，我的小朋友天生就有這個問題，為甚麼自己要負面化這件事？如果我夠膽承認自己的小朋友真的有不舒服或是有困難，會幫助到很多面對同樣情況的媽媽，這樣對她們來說可能會覺得在心靈上得到支持，我覺得這樣很重要。」

慈善機構rén創辦人Jo（左）深感五索為人夠真誠，而且覺得她的短片適合有特殊需要病童的媽媽們觀看。

五索在香港土生土長，所以她好希望能做善事回饋給予她一切的地方。

唐氏症患者常被誤解

對於現時唐氏綜合症患者要面對社會上的問題，Jo坦言從樣貌開始，有很多人看到他們的樣子都不想跟他們有太多的接觸，其次就是他們的社交圈子，他們的父母大多數很保護小朋友，由於有很多憂慮，令他們的機會也會變少，「又不夠膽，想法也消極，加上沒信心，所以每日做的事情就會很重複，以及在一個很小的世界中。」五索也坦言外界對唐氏綜合症患者有很多誤解，自己曾接觸患者，發現他們無論在記性、知識或說話方面，可能是比正常人更醒目，只是他們有些執着點會跟平常人不同，而他們只是小眾，並不代表能力有問題，「他們能將地鐵所有沿線背熟，無論前後他也可以講得出是甚麼站，我自己就講不出，當我不知道怎樣去拍攝時，他們亦會有建議，其實只是大眾對他們接觸不多，我認為任何人也值得被諒解，只因他們的樣子被這樣對待，我覺得很可惜。Jo講得對的是家長會擔心他們被歧視而不讓他們出來工作、學習和接觸更多人，若他們真的能接觸更多人，發現他們也有很多能力可被發掘，為何不能夠讓他們得到更開心和更好的人生？」

五索大讚唐氏綜合症患者Betty好sweet，指對方每句說話都很真誠。

五索坦言從Betty身上找回初心，讓她頓覺幫助別人之同時，自己也能得益。

五索直指有些人會因唐氏綜合症患者的外貌而不願意跟他們接觸，但她認為他們跟常人沒太大分別。

媽媽支持患者最重要

Jo認為有時香港人未必不想伸出援手，只是因為生活節奏太快，根本沒有時間或耐性去認識他們，為了讓他們能融入社會，五索亦身體力行，安排唐氏綜合患者在自己的公司工作。

至於單親媽媽方面，Jo指機構中有些個案是單親媽媽還要照顧有唐氏綜合症的仔女，「跟她們傾完後會覺得她們好辛苦，她們經歷了很多，但也照顧得小朋友好好，只是她們機會不夠。」五索亦感認同，更坦言當年是單親媽媽時要帶着小朋友，又沒有錢，曾有一刻想過了結生命，就是因為經歷過這些事情，讓她更想去幫助rén，而她亦想藉着今次的合作，告訴所有患者的媽媽，要承認自己的小朋友有困難，因為一直隱瞞，其實小朋友是會知道的，這樣會令小朋友內心痛苦和變得沒自信，「我覺得最緊要是媽咪能企穩陣腳去支持小朋友，沒有任何事比他在這個狀況下成長更重要。」除了捐款外，她們也認為若能在街上遇到患者，可以跟他們交談，因為精神支持比金錢更重要，也希望大家可給予他們工作機會與社會融合。

五索坦言當年是單親媽媽時沒錢，又沒人幫忙照顧小朋友時，曾想過了結生命，幸好她最終放棄這念頭。

五索認為身為媽媽須先企穩陣腳，然後才能幫助孩子面對困難，找到自信。

不丹之旅 有所頓悟

一向被人感覺離地的五索剛過了36歲生日，早前她與馬生去旅行慶祝，她指過往會選去歐洲旅行，但今次就選擇被譽為最快樂的國家──不丹旅行，因為想找回生活中的平衡點，「我36歲了，很快到40、60歲，想找個地方再想想餘下的人生要點過，因為這一年經歷像過山車般，被很多香港人去指責去罵，或受到好多人擁戴及注意。但過了這段時間後，我還想要做一個怎樣的五索？所以就選擇了去不丹這個地方，去找尋人生的意義。」而她也在這次旅程中亦找到答案，就是想回饋社會，因為自己在香港長大，很喜歡這個地方，很想用自己的能力去影響更多人。

五索為慶祝36歲生日，與馬生結伴遊不丹，主要是希望找回生活中的平衡點。

不丹果然是世上最快樂的國家，這次不丹之旅令五索找回人生真正意義。