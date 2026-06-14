模範律師團｜張曦雯自爆做「最不受歡迎人物」 陳煒解構「高成彬」成魔關鍵 開心跟楊茜堯首合作鬥背對白

張曦雯和陳煒在劇中在不同律師樓工作，關係有時對立，有時會合作，張曦雯表示與楊茜堯和劉佩玥都是羅嘉良的徒弟，會勾心鬥角爭上位，自爆是最不受歡迎人物，問到與羅嘉良合作會否感壓力？她表示與他仍未對戲，但前一晚食飯已感受到他的風趣幽默，「我一見到他就叫他做師父，他見我生得高就話『妳係高，但我都唔矮』，很風趣。」見她好似瘦了不少，她表示沒有，有努力食東西，尤其內地叫外賣很方便，相信拍完會長胖。

陳煒透露交代更多母子情

《模範律師團》是《正義女神》衍生劇，故事發生在《正》劇的8年前，除陳煒有得留低外，其他都是新面孔新故事，陳煒透露今次會交代更多母子情，解構劇中兒子「高成彬」為何會變成一個殺人狂魔，並謂今次佘詩曼不會參演，「高成彬」的爸爸也不會出現，至於她的角色也不會像《正》劇一樣不擇手段，但會由好變壞有變化，並謂與羅嘉良是師兄妹，到最後會揭穿他的另一面，她亦很開心與楊茜堯合作，笑指大家是同年代的演員，以前在不同電視台難合作，雖然曾一起演出《法網狙擊》，但沒有同場戲，今次是第一次正式合作很期待，又說有很多對白要記，要努力背書，輸人不輸陣。