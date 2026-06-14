吳業坤同細路踢波嚇親：即刻唔想生 自資工作室燒6位數積蓄

吳業坤（14日）出席於黃埔舉行足球活動，期間坤哥與機械人、小朋踢波。坤哥指同精力旺盛小朋友踢完波後，「即刻唔想生仔，驚自己搞唔掂！」玩就開心，但要湊就好驚，形容不知道自己性格是否適合做爸爸，認為需要磨練。坤哥先享受二人世界，又指即使養寵物也體會到辛酸，「有小朋友後真唔知會點！」

吳業坤、胡鴻鈞赴美加登台幫補

坤哥同TMG完約後，自資經營工作室，他指正籌備新歌，出現許多挑戰。坤哥承認好怕計數：「原來銀行啲數字可以消失得咁快，舊公司之前可以無限量咁出歌係好犀利，而家自己做真係就住就住。」笑指以前經常「拍膊頭」，現階段是該付出就要付出。問到至今燒了多少錢？他坦言燒了6位數積蓄，幸有其他工作收入，「自己慳啲，之前打算換車，之後就放棄呢個念頭，實際啲比較好。」坤哥續指，正學習睇數，笑言工作室老闆是老婆，負責收錢，「我就係唯一員工！」惟現時公司赤字。坤哥稍後同胡鴻鈞去美加登台，他指老婆也會一起去，工作之後留在當地旅遊，返香港就準備拍攝新劇《枱底人生》。