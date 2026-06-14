模範律師團｜楊茜堯清爽短髮被指撞樣袁潔瑩 食龍眼上火突然失聲 相隔20年與羅嘉良再合作演複雜師徒

羅嘉良、楊茜堯、張曦雯、滕麗名、陳煒、劉佩玥和何廣沛今日（14日）到深圳出席劇集《模範律師團》開鏡儀式，總監製鍾澍佳在儀式上透露2年前在TVB台慶頒獎禮上向羅嘉良邀請合作，對方聽他講完故事即答應，今日終於開拍很開心，又說要請滕麗名很難，因為她在《愛．回家之開心速遞》中很重要，很難度時間，現在有期就要搶她正劇的頭啖湯，找她來重磅客串。剪了一頭短髮的楊茜堯聲沙沙現身，她笑指現在從背後看似男人，聽聲音都似男人，何廣沛很開心能與羅嘉良合作，指等了這機會很多年，「幾年前嘉良哥拍《與諜同謀》的時候，已經逐個問幕後工作人員，問可不可以幫我整個同場戲，但都不成功，又試過入廠想偷師，但每次都見不到他，很可惜，今次很多謝佳導，我恨咗好耐，終於願望達成。」陳煒的粉絲更送上飲品給劇組，為陳煒應援很有心。

楊茜堯被羅嘉良改變整個人生

羅嘉良和楊茜堯受訪時透露在劇中是師徒關係，稱每個角色都有很大挑戰性，羅嘉良讚楊茜堯的角色很複雜很難演，讚她一定掂，指9年前本來有機會在《與諜同謀》中合作，但楊茜堯因合約問題最終不成事，很期待這次的合作，楊茜堯指在20多年前曾在《流金歲月》和《衛斯理》中與羅嘉良合作，「我們在《衛斯理》做表兄妹，他經常同我訓話，發表謬論，今次就做師徒，但這次好多法庭戲好多對白，想叫嘉良哥幫我講啲。（最後師徒決裂？）妳想套我劇情？我只能講師父改變了我整個人生。」羅嘉良笑謂劇情有很多反轉再反轉的地方，又很開心與滕麗名繼《難兄難弟》後、相隔至少30年再合作，今次與滕麗名演夫妻，笑指今次女演員很多，張曦雯和劉佩玥都是他徒弟，講到他好有艷福？他笑言劇中與幾位女演員都有很複雜的關係，換轉是現實就很大鑊。

羅嘉良望鍾景輝和陳敏兒一路好走

楊茜堯聲沙沙，她表示沒有生病，可能前幾日食了龍眼上火，突然失聲，已食了消炎藥和開聲藥，幸好暫時法庭戲比較少，又說剪頭髮是自己主動去做，指鍾澍佳反而想她長頭髮，但她覺得個個女演員都是長頭髮，故主動剪頭髮帶出分別，講到她短髮樣子撞樣袁潔瑩，她笑指一樣是靚女，問到老公羅子溢會否覺得新造型很驚喜？她反指兒子見到很驚奇地說「咦，妳剪到咁嘅」，「我個仔很圓滑，我問他以前好睇定現在好睇，他話以前靚，現在都靚，老公套劇都差不多拍完，我開工時到他照顧孩子，他都話會來探班，想見見嘉良哥，應該都會帶埋小朋友來。（陪不到仔女會不會感到愧疚？）我依家係來賺錢，但都有少少，會抽時間陪他們。」羅嘉良則透露13歲女兒在英國讀書，已經可以自己坐飛機很獨立。另外，羅嘉良與近日相繼離世的鍾景輝和陳敏兒都合作過，他指鍾景輝是令人尊敬的前輩，在演藝界有很大貢獻，望他們一路走好。