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周吉佩曾被妻子嫌棄又肥又核突 羅啟豪有父親讚「做得好」鬆一口氣

影視圈
更新時間：16:15 2026-06-14 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-14 HKT

周吉佩、羅啟豪、張光宇、梁煒謙出席在尖沙咀舉行的新城「原來生活好快樂《Super Happy Super Daddy》」父親節活動，現場獻唱同歌迷預祝父親節。吉吉、啟豪表示已第3年參與活動，吉吉笑言同大家過父親節就好似多了一班仔女，「到活動才得到尊重，仔女比較少和我慶祝，有送禮物給我，今年收到手工杯墊與心意卡。」自嘲在家中地位是最底層，「今日都有兩場父親節活動，所以今日會夜回家！」續說︰「我都明白子女要搏殺，每年這時期都在準備考試，我都不想煩他們，他們以成績回報便可以了！」

周吉佩視紅館為目標

至於啟豪約定爸爸下周過父親節，笑說忙完紅館演唱會趁機放縱，「因為之前為了演唱會而減肥、健身，又要戒口。」談到紅館演出，啟豪形容似一場夢，「離開舞台做回普通市民！」問爸爸可有評價？他說：「爸爸有拍拍我說，『做得好好』，我以前不擅長面對人，現在能夠站上大舞台面對大家。」吉吉明言都想開紅館騷，對紅館有情意結，「我想做到一首大家都識的歌，再大合唱！紅館這舞台太大了，是我的目標。（與「良辰吉日」的張與辰聯手攻紅館？）未有計劃，有老闆想都可以投資我們呀！」

羅啟豪介意分享情史

談到吉吉在《夫妻肺片》自爆與前度關係，他笑言甚麼都同太太講，「每日傾偈閒話家常。」故前度也是與太太的話題之一，「初戀陪我度過人生低谷，當時爸爸離開，前度幫我處理了所有事。」吉吉在節目中透露用盒收藏舊照，問節目後仍健在嗎？他笑言不知道，他也有幫太太整理前度照片，「整理時我也說，你前度咁樣㗎！她竟然說︰『你好不到哪裡！』的確我以前都不打扮，又肥又核突！」問啟豪可有受邀在節目分享情史？他斷言拒絕，「我較內向，舊情藏心底。」

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