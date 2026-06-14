世界盃2026｜《螢花 X 絲打》睇好日本首名出線 嚴選4大天菜 撐西班牙奪冠｜名人雜誌
發佈時間：18:15 2026-06-14 HKT
四年一度的球壇盛事──「FIFA世界盃2026」已經在美國、加拿大、墨西哥3個主辦國正式揭幕！相信男球迷最關心的當然就是接着下來緊張又精彩的賽事；至於女球迷除了愛睇波之外，當然更加鍾意睇靚仔啦！而今屆除了C朗這等老牌男神之外，更有不少新晉天菜。今次《名人雜誌》就會嚴選4位新晉球壇男神，讓大家睇波之前，先欣賞一下美男。撰文：Zinnia
谷口彰悟有「濃顏系男神」之稱
谷口彰悟（年齡：34／所屬國家隊：日本）以完美防守及出色的出球組織能力，備受稱譽，故此曾被卡達星級球隊賴揚羅致旗下，現更已轉會比甲球隊聖圖爾登。除了球技穩健、頭腦冷靜之外，他亦以「濃顏系」高顏值著稱，曾被指與日本已故男神三浦春馬及台灣型男邱澤撞臉，早已被譽為「日本史上最帥國腳」。然而不少球壇靚仔都感情專一，谷口彰悟亦早已情牽「真人版娜美」泉里香，二人交往10年後已於去年6月結婚。
「巴塞小王子」加維俘虜球迷
效力於西甲班霸巴塞隆拿的加維（Pablo Gavi／年齡：21／所屬國家隊：西班牙）憑着濃眉大眼和深邃五官，早已獲封球壇天菜。外型稚嫩的他更有個不愛縛鞋帶的小習慣，令人覺得他更cute。但他在球場上卻以兇狠拼勁著稱，與可愛形象極為反差的踢波風格更令人着迷。據報道連西班牙女皇儲萊昂諾爾公主亦曾經迷上他，一度被視為「準駙馬」大熱。然而加維與女友Ana Pelayo已於去年元旦大晒甜蜜合照官宣戀情，雖然做不成西班牙駙馬或皇夫，但加維依然是最受巴塞球迷愛戴的小王子！
英格蘭有「Man爆霸總」賴斯
賴斯（Declan Rice／年齡：27／所屬國家隊：英格蘭）身價高達1.2億歐羅（約10.8億港元），獲封世界頂級後腰（專職防守中場球員）。在球場上盡現精湛球技之餘，更擁有俊朗五宮和高挑身形，故此長年高據靚仔球星排行榜。獲大批女粉絲追捧，面對眾多誘惑之下，他卻以感情專一著稱。與伴侶Lauren Fryer從17歲開始拍拖至今，相戀10年，二人更育有一子。然而Lauren本身身形圓潤卻能擄獲賴斯的心，難免招來羨慕妒忌恨，因此長期備受網絡欺凌。賴斯為保護女友，立即刪掉社交帳號上部分私人照片。更為她撐腰，公開宣稱她就是他的「soulmate」，完全就是愛情小說中的「溫柔霸總」。
帕斯被喻為「南美狄卡比奧」
帕斯（Nico Paz／年齡：21／所屬國家隊：阿根廷）出身自阿根廷足球世家，爸爸柏保路帕斯（Pablo Paz）曾代表阿根廷出戰1996年奧運和1998年世界盃。得到父親的優良基因，帕斯12歲便被西甲班霸皇家馬德里睇中，加入皇馬青訓體系，後來升至皇馬B隊。2024年轉會意甲球隊科莫，旋即成為球隊主力，並獲兵工廠、車路士、曼聯等歐洲著名球隊青睞。在球壇前途無可限量之餘，帕斯亦憑藉一頭燦爛金髮、精緻五官而捕獲大眾愛慕，其年輕、陽光、可愛的樣貌更與全盛時期的里安納度狄卡比奧有兩、三分相似，故此獲封「南美狄卡比奧」的美名。
《螢花 X 絲打世界盃睇波日記》靚女同球迷傾波經
除了有靚仔睇之外，當然少不了美女！Now TV獨家4K直播「FIFA世界盃2026」，展開史上最大規模的104場賽事之餘，Now.com更每天上載影像專欄《螢花 X 絲打世界盃睇波日記》。螢花足球隊的表妹Mona、Loklam、Vian；評述員Gigi、KK日前受訪時，傾波經已傾到火花四起！KK︰「麥巴比跑得快過小明！又可以打邊路……」Gigi即把握機會入楔︰「打邊爐好喎！」表妹Mona愛隊是日本，「波迷一定要留意這位球星……」Loklam搶答︰「中川望娜（表妹Mona的綽號）！」眾女將你一言我一語，陪觀眾由美國、加拿大、墨西哥分組賽傾到決賽，從場內戰術到場外話題一網打盡！撰文︰華朗；攝影︰朱偉彥
Loklam︰美斯39歲依然可靠
Loklam鍾情沉穩的阿根廷，大讚快將39歲的美斯「可靠」，關鍵時憑一腳改寫戰局，明言「睇一場少一場」。Vian則睇好黑馬挪威。Gigi欣賞球星哥列斯卡而支持德國，今屆「轉軚」英格蘭，撐新任主帥杜曹帶來新氣象，霍頓、高爾彭馬、阿歷山大阿奴、哈利麥佳亞落選大軍名單也不怕。Gigi是阿仙奴死忠，上屆歐國盃見證「鬥牛勇士」西班牙奪冠，認為其主攻、節奏明快的踢法有力衝擊世界盃冠軍。表妹Mona昔日支持法國，近年多留意勇銳日本，「球隊熱血、團結，整體性強，有機會殺入八強！
Vian︰神鋒夏蘭特首秀必睇
Vian期待第一次登上世界盃舞台的挪威射手夏蘭特的表現，「他把握力極高，少少機會都能轉化為入球。」KK、Gigi點名法國球星麥巴比，速度高，勝任多個位置，極具威脅。表妹Mona偏好技術型中場，欣賞比利時發電機迪布尼的視野、組織能力，「其傳球路線極具觀賞性！」續說︰「我同Loklam、Vian踢開波，觀賽時會從戰術層面分析，例如球員跑位時機、無球在腳的走位，傳球路線選擇等。」
表妹Mona︰睇好日本首名出線
分組賽方面，Gigi關注日本對荷蘭一戰，「F組實力平均，瑞典、突尼西亞皆有競爭力。」表妹Mona大膽預言，日本有機會以首名出線。Vian力推I組法國對挪威，麥巴比VS夏蘭特正面交鋒。談到決賽夢幻對決，KK期待巴西對法國，「兩隊球員個人技術出眾，對攻一定精彩，而且巴西教練安察洛堤著重防守。」Loklam決賽想睇阿根廷再對法國。
Gigi唔撐VAR
眾人之中，Vian「波齡」最淺，她大讚VAR（視像助理裁判），「幫助我理解越位等規則，對新手球迷而言具教學作用！」KK：「從評述工作角度而言，VAR的確令判決更容易解說，方便向觀眾交代。」Gigi反而認為︰「有人認為VAR有助提升球賽的公正性，惟實際應用後，最終判決仍然取決於人為因素，主觀性依然存在！」
KK難忘「睇」驗
至於難忘的世界盃回憶，KK笑稱自己是「燈神」，穿上哪隊球衣支持，該隊就會落敗！表妹Mona上一屆決賽期間，她身處韓國旅遊，受時差影響，誤判開賽時間，直到比賽踢到半場才發覺！「今屆我絕不會重蹈覆轍！」