世界盃2026｜《螢花 X 絲打》睇好日本首名出線 嚴選4大天菜 撐西班牙奪冠｜名人雜誌

四年一度的球壇盛事──「 FIFA 世界盃 2026 」已經在美國、加拿大、墨西哥 3 個主辦國正式揭幕！相信男球迷最關心的當然就是接着下來緊張又精彩的賽事；至於女球迷除了愛睇波之外，當然更加鍾意睇靚仔啦！而今屆除了 C 朗這等老牌男神之外，更有不少新晉天菜。今次《名人雜誌》就會嚴選 4 位新晉球壇男神，讓大家睇波之前，先欣賞一下美男。撰文： Zinnia

谷口彰悟有「濃顏系男神」之稱

谷口彰悟（年齡： 34 ／所屬國家隊：日本）以完美防守及出色的出球組織能力，備受稱譽，故此曾被卡達星級球隊賴揚羅致旗下，現更已轉會比甲球隊聖圖爾登。除了球技穩健、頭腦冷靜之外，他亦以「濃顏系」高顏值著稱，曾被指與日本已故男神三浦春馬及台灣型男邱澤撞臉，早已被譽為「日本史上最帥國腳」。然而不少球壇靚仔都感情專一，谷口彰悟亦早已情牽「真人版娜美」泉里香，二人交往 10 年後已於去年 6 月結婚。

谷口彰悟（年齡：34／所屬國家隊：日本）

被指與三浦春馬和邱澤撞臉的谷口彰悟，靚仔之餘在球場上又以冷靜著稱。

「巴塞小王子」加維俘虜球迷

效力於西甲班霸巴塞隆拿的加維（ Pablo Gavi ／年齡： 21 ／所屬國家隊：西班牙）憑着濃眉大眼和深邃五官，早已獲封球壇天菜。外型稚嫩的他更有個不愛縛鞋帶的小習慣，令人覺得他更 cute 。但他在球場上卻以兇狠拼勁著稱，與可愛形象極為反差的踢波風格更令人着迷。據報道連西班牙女皇儲萊昂諾爾公主亦曾經迷上他，一度被視為「準駙馬」大熱。然而加維與女友 Ana Pelayo 已於去年元旦大晒甜蜜合照官宣戀情，雖然做不成西班牙駙馬或皇夫，但加維依然是最受巴塞球迷愛戴的小王子！

加維（Pablo Gavi／年齡：21／所屬國家隊：西班牙）

樣貌幾sweet的加維在球場上作風狠辣，被隊友形容為「如野豬般兇猛」。

英格蘭有「 Man 爆霸總」賴斯

賴斯（ Declan Rice／ 年齡： 27 ／所屬國家隊：英格蘭）身價高達 1.2 億歐羅（約 10.8 億港元），獲封世界頂級後腰（專職防守中場球員）。在球場上盡現精湛球技之餘，更擁有俊朗五宮和高挑身形，故此長年高據靚仔球星排行榜。獲大批女粉絲追捧，面對眾多誘惑之下，他卻以感情專一著稱。與伴侶 Lauren Fryer 從 17 歲開始拍拖至今，相戀 10 年，二人更育有一子。然而 Lauren 本身身形圓潤卻能擄獲賴斯的心，難免招來羨慕妒忌恨，因此長期備受網絡欺凌。賴斯為保護女友，立即刪掉社交帳號上部分私人照片。更為她撐腰，公開宣稱她就是他的「 soulmate 」，完全就是愛情小說中的「溫柔霸總」。

賴斯（Declan Rice／年齡：27／所屬國家隊：英格蘭）

賴斯靚仔又專一，一力為面對網絡欺凌的女友撐腰。

帕斯被喻為「南美狄卡比奧」

帕斯（ Nico Paz／ 年齡： 21 ／所屬國家隊：阿根廷）出身自阿根廷足球世家，爸爸柏保路帕斯（ Pablo Paz ）曾代表阿根廷出戰 1996 年奧運和 1998 年世界盃。得到父親的優良基因，帕斯 12 歲便被西甲班霸皇家馬德里睇中，加入皇馬青訓體系，後來升至皇馬 B 隊。 2024 年轉會意甲球隊科莫，旋即成為球隊主力，並獲兵工廠、車路士、曼聯等歐洲著名球隊青睞。在球壇前途無可限量之餘，帕斯亦憑藉一頭燦爛金髮、精緻五官而捕獲大眾愛慕，其年輕、陽光、可愛的樣貌更與全盛時期的里安納度狄卡比奧有兩、三分相似，故此獲封「南美狄卡比奧」的美名。

帕斯（Nico Paz／年齡：21／所屬國家隊：阿根廷）

出身於足球世家的帕斯業務能力強，酷似狄卡比奧的俊臉更要加分。

《螢花 X 絲打世界盃睇波日記》靚女同球迷傾波經

除了有靚仔睇之外，當然少不了美女！ Now TV 獨家 4K 直播「 FIFA 世界盃 2026 」，展開史上最大規模的 104 場賽事之餘， Now.com 更每天上載影像專欄《螢花 X 絲打世界盃睇波日記》。螢花足球隊的表妹 Mona 、 Loklam 、 Vian ；評述員 Gigi 、 KK 日前受訪時，傾波經已傾到火花四起！ KK ︰「麥巴比跑得快過小明！又可以打邊路……」 Gigi 即把握機會入楔︰「打邊爐好喎！」表妹 Mona 愛隊是日本，「波迷一定要留意這位球星……」 Loklam 搶答︰「中川望娜（表妹 Mona 的綽號）！」眾女將你一言我一語，陪觀眾由美國、加拿大、墨西哥分組賽傾到決賽，從場內戰術到場外話題一網打盡！撰文︰ 華朗；攝影︰朱偉彥

Now.com上載影像專欄《螢花 X 絲打世界盃睇波日記》。螢花足球隊的表妹Mona（右二）、Loklam（右）、Vian（左二）；評述員KK（左）、Gigi（中），波經傾到火花四起。

Loklam︰ 美斯 39 歲依然可靠

Loklam 鍾情沉穩的阿根廷，大讚快將 39 歲的美斯「可靠」，關鍵時憑一腳改寫戰局，明言「睇一場少一場」。 Vian 則睇好黑馬挪威。 Gigi 欣賞球星哥列斯卡而支持德國，今屆「轉軚」英格蘭，撐新任主帥杜曹帶來新氣象，霍頓、高爾彭馬、阿歷山大阿奴、哈利麥佳亞落選大軍名單也不怕。 Gigi 是阿仙奴死忠，上屆歐國盃見證「鬥牛勇士」西班牙奪冠，認為其主攻、節奏明快的踢法有力衝擊世界盃冠軍。表妹 Mona 昔日支持法國，近年多留意勇銳日本，「球隊熱血、團結，整體性強，有機會殺入八強！

Loklam（陳樂琳）是港隊U15、阿仙奴足球學校、沙田U18前足球員；「螢花」防守中場。

Loklam鍾情沉穩的阿根廷，大讚快將39歲的美斯「可靠」。

美斯就快39歲。

Vian︰ 神鋒夏蘭特首秀必睇

Vian 期待第一次登上世界盃舞台的挪威射手夏蘭特的表現，「他把握力極高，少少機會都能轉化為入球。」 KK 、 Gigi 點名法國球星麥巴比，速度高，勝任多個位置，極具威脅。表妹 Mona 偏好技術型中場，欣賞比利時發電機迪布尼的視野、組織能力，「其傳球路線極具觀賞性！」續說︰「我同 Loklam 、 Vian 踢開波，觀賽時會從戰術層面分析，例如球員跑位時機、無球在腳的走位，傳球路線選擇等。」

Vian（連家穎）是D1學界短跑獎牌得主，在《足球女將2︰終極一戰》中成功爭取正選，對陣乙組標準流浪女子隊時，多次轉身助攻中鋒。

Vian期待第一次登上世界盃舞台的挪威射手夏蘭特的表現。

Vian撐夏蘭特！

表妹 Mona︰ 睇好日本首名出線

分組賽方面， Gigi 關注日本對荷蘭一戰，「 F 組實力平均，瑞典、突尼西亞皆有競爭力。」表妹 Mona 大膽預言，日本有機會以首名出線。 Vian 力推 I 組法國對挪威，麥巴比 VS 夏蘭特正面交鋒。談到決賽夢幻對決， KK 期待巴西對法國，「兩隊球員個人技術出眾，對攻一定精彩，而且巴西教練安察洛堤著重防守。」 Loklam 決賽想睇阿根廷再對法國。

表妹Mona（吳梓清）是前東區女足球員，曾參與ViuTV真人Show《足球女將2》，「螢花」的中場發電機，綽號中川望娜。

表妹Mona大膽預言，日本有機會以首名出線。

表妹Mona、KK、Vian、Gigi、Loklam講起球員踢法、隊伍戰術都頭頭是道。

Gigi 唔撐 VAR

眾人之中， Vian 「波齡」最淺，她大讚 VAR （視像助理裁判），「幫助我理解越位等規則，對新手球迷而言具教學作用！」 KK ：「從評述工作角度而言， VAR 的確令判決更容易解說，方便向觀眾交代。」 Gigi 反而認為︰「有人認為 VAR 有助提升球賽的公正性，惟實際應用後，最終判決仍然取決於人為因素，主觀性依然存在！」

KK 難忘「睇」驗

至於難忘的世界盃回憶， KK 笑稱自己是「燈神」，穿上哪隊球衣支持，該隊就會落敗！表妹 Mona 上一屆決賽期間，她身處韓國旅遊，受時差影響，誤判開賽時間，直到比賽踢到半場才發覺！「今屆我絕不會重蹈覆轍！」

KK（關珮姿）畢業於中大中文教育雙學士學位，後投身體育主持工作。

談到決賽夢幻對決，KK期待巴西對法國。

KK笑稱自己是「燈神」，穿上哪隊球衣支持，該隊就會落敗！

麥巴比速度高，勝任多個位置。