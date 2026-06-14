容祖兒公布明年1月啟德開騷 見男歌迷除衫跳《桃色冒險》掩面大笑

「616」是樂壇天后容祖兒的生日，一連串慶祝活動早已熱鬧展開。前日她的二手衫義賣籌款反應熱烈，昨日（6月13日）祖兒更現身海洋公園，與數百名歌迷會成員舉行一年一度的生日聚會。現場笑聲、尖叫聲此起彼落，既溫馨感動又瘋狂搞笑！昨日大清早，祖兒沒有忙著打扮靚靚，而是先帶同一班來自「香港尋求庇護者及難民協會」的小朋友到海洋公園玩。海洋公園特別為他們安排企鵝參觀專場，小朋友不但可以近距離觀察企鵝，更難得親手餵飼，個個笑到見牙唔見眼。

容祖兒有童真

祖兒全程化身「孩子王」，拖著小手又講解又影相，場面溫馨。祖兒更邀請這班小朋友一齊參加下午的歌迷會活動，讓他們上台玩遊戲、聽她唱歌，真正共享歡樂。祖兒表示，『其實生日年年都係咁上下，好多錫我的人同我慶祝，人愈大開始覺得「獨樂樂不如眾樂樂」，自己咁幸福，應該將幸福分多啲比其他人，今年揀係海洋公園，即刻就諗到咁不如帶啲平日負擔不起，或者沒機會去這些樂園玩的小朋友一齊去玩下囉！」

容祖兒生做保育大使

生日聚會正式開始時，海洋公園送上驚喜大禮——即場委任容祖兒為「保育大使」。海洋公園公司行政總裁黃嗣輝先生親自代表海洋公園及香港海洋公園保育基金，致送紀念品予祖兒，並期待來年攜手合作，推動本地及亞洲區內野生動物的保育工作。祖兒接過委任狀後說：「好開心可以成為今年嘅保育大使！自己本身都好喜歡動物，頭先同小朋友去完企鵝館之後都好開心。好希望可以為動物出一分力，同大家、尤其係小朋友、下一代宣揚保護動物同環境嘅重要性。」全場歌迷隨即報以熱烈掌聲，支持偶像兼做善事。

容祖兒見猛男剝衫嚇一跳

談到生日會高潮，出現於歌迷才藝表演比賽環節。多位歌迷輪流上台施展渾身解數，最終由一位男歌迷憑自編自跳的《桃色冒險》奪得冠軍。他舞步精準、台風十足，贏盡全場掌聲。搞笑的是，大會司儀指，他拿冠軍的話，最好除衫跳多次，全場即時起哄尖叫！這位男歌迷亦大方表示可以，說到做到，即場除衫大跳辣身舞。祖兒起初嚇了一跳，隨即忍不住掩面大笑，更搞鬼地扮出「秀色可餐」的誇張表情，令全場笑到肚痛。連坐在評判席的彭秀慧也忍不住衝上前「測試肌肉」，場面瘋狂又歡樂，完全炸爆海洋公園會場。

容祖兒唱金曲

除了玩遊戲，祖兒當然要滿足歌迷的耳朵。她現場唱出《Lucky Star》、《美麗在望》、《天之嬌女》、《零時零分》及《不好意思我愛你》等多首金曲，首首都引來全場大合唱。有趣的是，有位歌迷竟然聽著輕快的《美麗在望》時默默流淚，祖兒在台上看到，忍唔住問：「你做咩事喊呀？我唱緊快歌喎！」該歌迷激動地說：「感動呀！」祖兒即時笑彎了腰，然後溫柔地說：「下，好感動，？我唱快歌已經可以去到令你喊嘅效果啦？多謝你呀，我覺得係一種成就嚟㗎！好開心見到大家，好開心今日見到你地來我生日party！」互動又搞笑又窩心。

容祖兒明年1月啟德開騷

不過最令全場「瘋叫」的環節，是祖兒在歌迷問答時間突然投下的震撼彈。歌迷問她究竟何時舉行大形演唱會，自2019年《Pretty Crazy》演唱會後，已經讓大家等了七年等到頸都長。祖兒想了想，終於公開：「如果無意外，同已落實咗，出年一月我會喺啟德舉行個人演唱會。」話音未落，全場已陷入瘋狂歡呼，全場歌迷激動跳起尖叫。有歌迷更搞笑地大叫：「我咩都唔怕，最怕係容祖兒唔開演唱會！」

容祖兒生日願望：動物快樂

活動尾聲，歌迷推出生日蛋糕，全場大合唱生日歌。祖兒與大家影合照留𩖞，談到生日願望，祖兒表示：「希望大家身體健康、開開心心，動物們都快快樂樂，我會繼續做好音樂、盡一分力做多啲善事，分享幸福比每一個需要嘅人！」一場充滿愛心、笑聲、尖叫與淚水的生日派對，在一片溫馨歡樂中圓滿結束。