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王菀之嫌熱突剪短髮超清爽 生日願望想個腦聰明啲諗多啲 仍未有時間約張敬軒 : 做完先講

影視圈
更新時間：22:15 2026-06-13 HKT
發佈時間：22:15 2026-06-13 HKT

王菀之今日（13日）以全新短髮Look到中環出席護眼活動，她解釋是因有一日瞓醒覺得好熱，所以就去了剪頭髮，笑言剪短了好爽外，又可以好耐都不用再去剪。

王菀之47歲生日工作中度過

提到下星期四（18日）是她47歲生日，王菀之坦言生日好少特別慶祝，通常也是跟家人一起食飯，不過今年因為當日有工作，所以要先工作完再約家人，問到老公Eric So有何表示？她說：「切蛋糕囉！（冇其他？）我哋唔使，由相識第一天，我哋所有節日都係盡量同屋企人食飯同喺屋企切蛋糕。」問到生日願望，王菀之希望家人和大家也身體健康同世界和平：「至於自己就因為手頭上有好多嘢做緊，有時都會攰得滯冇靈感，希望個腦可以聰明啲，可以諗多啲靈感，諗到多啲，如果唔係就會做唔切！」

工作方面，王菀之指現在正忙於拍攝音樂節目，之後就有舞台劇，若做得切歌還會出新專輯。提到她之前做音樂會時表示很忙，沒有時間找好友張敬軒，問到完成後是否有找對方？她笑說：「未做完喎，做完先講啦！」

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