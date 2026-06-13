Yanny@Lolly Talk出寫真認挑戰性感底線 下星期合體澄清成員缺席非不和 預告跟3成員想向戲劇方面多發展

Yanny(劉綺婷@Lolly Talk)推出個人首本寫真集《27.5°C的幸福》，今日（13日）她在旺角舉行簽書會，吸引了大班粉絲到場，Lolly Talk 其中三位成員MeiMei（曾美欣）、Ah Yo（郭曉妍）和Elka（鄭芷淇）也到場支持她。

Lolly Talk將出席商演

Yanny表示，事前已知會所有隊友，問到有些隊友沒有到場，是否真的如早前傳出因商討簽新公司意見不合而不和，所以沒有到場？Yanny解釋，沒有呢！因為簽書會是有兩天活動，有些人有工作，沒理由推掉工作來支持，所以完全不關事呢！而且下星期Lolly Talk將會合體，一起為不公開的商演演出，據她所知，現場將會有1千位觀眾，屆時會跳唱三首歌，所以前幾天隊員一起見面和排練。隊友Sinnie（吳倩怡）多多搞作，另組組合又演舞台劇，問她在工作上有何發展是否會簽新公司？Yanny表示，與MeiMei、Ah Yo及Tania（陳紀澄）四個人一起遇上一個好團隊，正在溝通之中，希望有進一步發展，這也不是拆小隊發展，只是四人想在戲劇演員方面發展較多。

Yanny開心寫真推出過千本

此外，Yanny開心表示，推出這本寫真比她最初預期中效果好得多，因她曾想過是否會只得200人購買，現在推出過千本真的比想像中好得多。她這本寫真集中只得兩套泳裝照在內，問到會否覺得不夠性感？她表示，拍攝前參考過日本寫真文化，不是一定要很性感，寫真也有很多款式，出來的效果Yanny很滿意：「這次的性感尺度，我差點接受不了，（下次再推出寫真是否會性感多些？）要看看下一次玩什麼風格，讓大家看到另一種型格的Yanny，但今次絕對是我挑戰性感底線的一次，若推出第二本真的想像不到是什麼程度，哈哈！」