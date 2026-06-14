湯鎮宗頭髮濃密超凍齡 與弟弟湯鎮業同框似後生10年 女婿係馬國明 傳身家破億好富有

湯洛雯的69歲父親湯鎮宗，近日在新疆被野生捕獲，同場還有弟弟湯鎮業，兩兄弟被邀請到當地拍攝品牌宣傳，二人趁著空檔，一起到餐廳試新疆特色的「手抓飯」。但網民焦點，卻落在湯鎮宗與湯鎮業兄弟的外貌上，二人年青均是靚仔小生，更不時被誤會是孖生兄弟，但現時哥哥湯鎮宗，其驚人的「逆生長」狀態，與年輕兩歲的弟弟湯鎮業形成了強烈對比，引起網民討論。

湯鎮宗頭髮濃密外貌凍齡

從網民分享的影片及相片可見，湯鎮宗與湯鎮業一同現身新疆，年近古稀的湯鎮宗，狀態好得令人難以置信。當日他打扮簡約時尚，雖然戴著太陽眼鏡，仍然見到他精神飽滿，腰板挺直，最令人驚嘆的是他一頭烏黑濃密的頭髮，髮量驚人，完全不像即將70歲，尤其是與弟弟湯鎮業站在一起，形成了強烈的對比。

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湯鎮業光頭發福顯老態

相比之下，年輕兩歲湯鎮業，則呈現出截然不同的狀態，維持光頭造型多年，加上略顯發福的身材和雙下巴，讓他看起來更添幾分富泰的穩重感。在其中一段影片中，湯鎮業興奮地對著鏡頭表示，自己特意帶哥哥來新疆品嚐手抓飯，兄弟情深溢於言表。然而，當兄弟二人並肩而行或同框吃飯時，強烈的視覺對比讓網民嘖嘖稱奇，紛紛留言驚嘆：「哥哥比弟弟看起來年輕至少10歲。」、「湯鎮宗是吃了防腐劑嗎？」、「這基因太不公平了！」，意外的凍齡外貌，讓湯鎮宗瞬間成為全場焦點。

湯鎮宗女婿是馬國明

湯鎮宗早於90年代已北上發展，憑藉經典劇集《封神榜》中飾演的「伯邑考」及《外來妹》等作品，在內地奠定極高的知名度。他與弟弟湯鎮業同為TVB第8期藝員訓練班學員，拍過TVB劇集《前世冤家》。有指湯鎮宗因演藝事業成功加上投資有道，早已身家過億。近年湯鎮宗產量大減，長居內地享受半退休生活，養尊處優，鮮有公開露面，對上一次成為焦點是女兒湯洛雯與馬國明結婚，現在與弟弟湯鎮業在新疆現身，卻因凍顏外貌再次引起話題。

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