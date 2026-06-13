飛常日誌II｜吳偉豪不捨《開心速遞》大結局 直認新一輯無份參與 郭柏妍未獲邀參觀丁子朗畫展

郭柏妍表示有香港粉絲特意來到廣州支持，令她非常感動，講到她的粉絲都很犀利，應援牌都特別大，問她是否對他們訓練有素？她笑指自己不是馴獸師，沒有訓練，並再次感謝粉絲遠道而來。她與吳偉豪在劇中有感情線，吳偉豪表示上一輯已在追求郭柏妍，今輯終於追到手，二人更在機場留下不少浪漫場面，透露其中一場在跑道發生，演機師的郭柏妍在飛機上看到正在跑道附近的吳偉豪，二人甜蜜對望，吳偉豪透露現實中也有過類似情況，但對象就是哥哥，「之前在機場拍攝時，哥哥剛好要飛，他在飛機上等起飛時，我剛好在停機坪拍攝，又剛好見到哥哥，真的很難得。」

郭柏妍曾客串過《愛．回家》

講到《愛．回家之開心速遞》將於7月迎來大結局，吳偉豪表示仍在拍攝中，未知最後的大結局是甚麼內容，新一輯《愛．回家》則未有機會參與，直言覺得不捨，但認為好的事物總有完結的一日，唯有向前看。郭柏妍表示有緣客串過《愛．回家》，演女土著的她為逼周嘉洛結婚追到香港，用吹箭迷暈他並拉他去洞房，郭柏妍表示當時覺得劇情有趣，不知有無機會在最後的時光再回來客串，吳偉豪笑說：「聽聞大結局會跟網民意願，如果大家想再見到郭柏妍要踴躍提出。」

郭柏妍恭喜丁子朗

另外，郭柏妍表示不知道緋聞男友丁子朗開畫展，指沒有太留意娛樂新聞，但都恭喜他，問到丁子朗有沒有邀請她去畫展？她表示沒有，不知道。對於丁子朗在一個訪問中透露有命理師批他明年會有情劫，她笑說：「我不知道，答唔到，但每個劫都可能會學到野，我很少算命，如果有機會都會聽聽，覺得都是一個提醒。」