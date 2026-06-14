飛常日誌II劇情懶人包1-5集劇透 演員陣容/人物介紹 馬國明高海寧領軍 劉穎鏇郭柏妍制服搶鏡

TVB航空題材劇集《飛常日誌II》（飛常日誌2）將由6月15日起逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。劇集由陳耀全（Andy）監製、黃偉強編審，主要演員有馬國明、高海寧、洪永城、劉穎鏇、周嘉洛、郭柏妍（Rosita）、吳偉豪（Rocco）、戴祖儀（Joey）等等。今季世界觀與陣容全面升級，香港國際機場轉型為「機場城市」，資深骨幹角色職位升遷，並帶領新加入的年輕新血，在繁忙的客運大樓、停機坪與控制室中守護旅客的起落平安。《星島頭條》為大家持續更新《飛常日誌II》完整懶人包，包括詳細劇情大綱、角色人物介紹，以及分集劇情預告，助你緊貼最新劇透！

《飛常日誌II》劇情大綱

《飛常日誌II》演員陣容

《飛常日誌II》演員劇照

《飛常日誌II》必看賣點

《飛常日誌II》第1集-第5集劇情

香港國際機場繁忙運轉，突遇全球系統故障而出現混亂，客運大樓及旅客體驗總經理「楊尚偉」馬國明與夥伴「呂芷珊」高海寧、「陳杰」洪永城、「李勝祥」徐榮飾率各部門迅速應變。港灣航空機長「郭啟光」朱敏瀚飾因飛行爭議，面臨停飛處分，新任駐機場主管「高雅雯」劉穎鏇飾的一票影響大局。機師「方可兒」郭柏妍出現狀況，翱翔天際或受阻礙。「楊尚偉」馬國明徒弟「程日飛」周嘉洛參與統籌跨境項目，也遇波折。空服員「張穎」戴祖儀從藍天落地、前偶像「車成軒」張馳豪飾轉型機場保安，轉換跑道下命運交織。

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演員 角色 職銜 / 角色設定 馬國明 楊尚偉 客運大樓及旅客體驗總經理 高海寧 呂芷珊 機場客運服務經理 劉穎鏇 高雅雯 港灣航空駐機場主管 洪永城 陳杰 機場保安總保安主任 周嘉洛 程日飛 機場見習行政人員 朱敏瀚 郭啟光 港灣航空正機長 郭柏妍 方可兒 港灣航空機師 吳偉豪 關宇安 飛行區運作員 戴祖儀 張穎 空中服務員 / 港灣地勤主管 張馳豪 車成軒 航空安檢督導 鍾柔美 葉舒恩 機場見習行政人員 徐榮 李勝祥 飛行區值班經理

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今次《飛常日誌II》延續前作的專業感，馬國明將繼續飾演「客運大樓及旅客體驗總經理」楊尚偉，而高海寧則飾演「機場客運服務經理」呂芷珊。兩位實力派演員再度合作，勢必將機場內發生的各種突發危機與人情冷暖演繹得淋漓盡致。另外，洪永城亦會出演「機場保安總保安主任」陳杰，與一眾高管共同守護機場的日與夜。

１.「安凌 CP」再續前緣 劇組今次亦大膽起用多位人氣新生代演員，為劇集注入青春活力，周嘉洛與吳偉豪這對深受觀眾喜愛的「金牌拍檔」再次同台演出！一個是天才見習行政人員，一個是停機坪運作員，兩人在機場再度碰頭，火花四濺，令一眾「CP粉」超級期待。 2. 世界觀升級「機場城市」 劇組獲得香港機管局全力支持，深入大量機場禁區、海天中轉大樓及控制室實景拍攝，真實呈現出大灣區「經珠港飛」以及多航客運大樓的專業日常，航空感爆棚。 3. 制服天團大洗牌 本季高海寧首度挑戰帥氣「機師 Look」 ，有無敵長腿的劉穎鏇（Tiffany）將化身「港灣航空駐機場主管」高雅雯，而甜美可人的郭柏妍則穿上機師服，飾演「港灣航空機師」方可兒。配合飾演「正機長」的朱敏瀚，以及「港灣地勤主管」戴祖儀，這班高顏值航空界精英絕對是劇集的顏值擔當。 4. 港姐冠軍倪樂琳獻出「第一次」 整份名單當中最令網民驚喜的，莫過於應屆香港小姐冠軍倪樂琳（Ellyn），以及同屆港姐陳芷珊的名字赫然在列！倪樂琳當選後人氣高企，今次《飛常日誌II》將成為她的劇集「處女作」，飾演陳怡娟一角；而陳芷珊則飾演馬天儀。 返回目錄

《飛常日誌II》首周劇情懶人包：機場系統大癱瘓

TVB新劇《飛常日誌II》首五集劇情高潮迭起！故事由一場機場系統癱瘓揭幕，客運總經理楊尚偉（馬國明 飾）攜手經理呂芷珊（高海寧 飾）、保安主任陳杰（洪永城 飾）及值班經理李勝祥（徐榮 飾）智破危機。尚偉更與港灣航空主管高雅雯（劉穎鏇 飾）舊愛重逢。

另一邊廂，正機長郭啟光（朱敏瀚 飾）與副機師方可兒（郭柏妍 飾）經歷強風降落，啟光面臨停飛危機；轉任地勤的張穎（戴祖儀 飾）則與安檢督導車成軒（張馳豪 飾）在海天中轉大樓並肩作戰。此外，見習行政人員程日飛（周嘉洛 飾）、葉舒恩（鍾柔美 飾）及運作員關宇安（吳偉豪 飾）亦在颱風與沙塵暴中展現機智。

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《飛常日誌II》第一集 機場系統大失靈 舊愛驚喜重逢

香港國際機場因全球系統失靈陷入混亂，客運大樓及旅客體驗總經理楊尚偉、機場客運服務經理呂芷珊、機場保安高級經理陳杰、飛行區值班經理李勝祥，及見習行政人員程日飛、葉舒恩，全力處理這場不可抗力的事故。尚偉召開緊急會議，高雅雯竟以新任港灣航空駐機場主管身分現身，二人舊識重逢。港灣航空一架航班上，機長郭啟光與二副機師方可兒正執行飛行任務。高級艙務長張穎發現醉酒乘客因酒精中毒昏迷，情況危急，必須緊急降落。

《飛常日誌II》第二集 尚偉臨危解圍 前偶像入職掀混亂

尚偉臨危不亂，緊急協調跑道優先權，成功協助醫療緊急航班安全降落。系統恢復，機場回復正常，尚偉在記者會上強調「人，才是科技故障中最可靠的防線」。前人氣男團成員車成軒新入職任機場保安，卻引粉絲圍堵，陳杰苦惱如何安頓成軒。航班因機件故障需要延遲，機場滯留旅客情緒沸騰，張穎耐心疏導。啟光憑藉豐富經驗，精準判斷飛機維修時限，與雅雯在決策上交鋒。尚偉的徒弟日飛參與「經珠港飛」統籌項目時，銀川突發沙塵暴。

《飛常日誌II》第三集 日飛智破沙塵暴風波 芷珊遠赴上海交流

「經珠港飛」首發旅行團陷僵局，日飛靈機一動，提出應變方案，說服雅雯將旅行團改由中衛機場出發。有地勤人員遭旅客襲擊，陳杰冷靜調度監控系統，並迅速協調警方於航班起飛前攔截疑犯。芷珊將調往上海交流，尚偉與勝祥原擔心陳杰難以接受，陳杰卻細心替芷珊備妥生活用品。啟光與可兒駕駛貨機時發現機上疫苗溫度異常，果斷決定折返香港，展開時間競賽。張穎申請轉職地勤獲批，卻意外與同樣被派往海天中轉大樓工作的成軒相遇。

《飛常日誌II》第四集 強風下強行降落 啟光面臨停飛危機

風切變猛然吹襲跑道，駕駛貨機的啟光與可兒於危急關頭堅持降落，引發航空公司高層啟動「事故調查」，啟光面臨停飛處分。雅雯身為調查小組成員，手上一票足以左右啟光的飛行生涯，啟光卻作出一個令人始料未及的決定。網紅章妙妙為了流量，購買機票後故意錯過航班，發起「機場禁區留宿三日」的挑戰，陳杰帶領團隊透過直播互動與監控追蹤展開搜索。拜機場發生嚴重倒塌事故，尚偉未能聯絡身在當地的前妻張若玲，頓時陷入慌亂。

《飛常日誌II》第五集 啟光轉往學院培訓 尚偉前妻失聯罕有崩潰

張穎、成軒在海天中轉大樓遇到疑於船上遺失護照的轉機旅客，二人憑藉有限線索，爭分奪秒於客船返航前展開搜索。颱風逼近，機場緊急啟動應變機制，尚偉、陳杰、勝祥都嚴陣以待。日飛偶然發現因航班取消而滯留的管弦樂團，發起一場即興音樂會。樂曲在接機大堂響起，成為颱風夜最動人的風景。啟光擔任「見習機師培訓課程」導師，對為生計奔波而遲到的學員徐安樂極之嚴苛，似要將安樂踢出學院，可兒於健身房鍛練時突感胸悶不適。

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