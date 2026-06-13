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飛常日誌II｜高海寧自爆單身靠「兩大好男人」重拾希望 洪永城自誇霸佔2時段令觀眾不想轉台

影視圈
更新時間：18:45 2026-06-13 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-13 HKT

洪永城，高海寧、劉穎鏇、郭柏妍，吳偉豪、鍾柔美、朱敏瀚等今日（13日）到廣州出席TVB劇《飛常日誌II》粉絲見面會，過百粉絲和途人圍觀支持，高海寧、郭柏妍和朱敏瀚都有粉絲舉牌應援，又以郭柏妍的粉絲最有聲勢，不時高呼她的名字，一眾演員除了分享拍攝點滴，又派發紀念品，對粉絲的要求亦有求必應，場面熱鬧。

高海寧拍劇後轉變感情觀

洪永城和高海寧在劇中有感情線，高海寧讚他在今輯中更加暖男，令她改變了對感情的看法，笑指年輕時追求心動的感覺，但拍完這劇後發現真正成年人的感情更重要是陪伴和關心，認為能令她心安和細緻陪伴的感情更適合她，雖然她仍未遇上適合的另一半，但因身邊都是如洪永城和馬國明等好男人，令她對感情都抱有希望，又說想多拍這類充滿正能量的劇集，令心情都變得輕鬆。

洪永城叫經理人專心幫自己接job

《飛II》將於下周播出，之後緊接播出洪永城和黃翠如主持的綜藝節目《走過歷史大地》，接連兩個時段都見到洪永城，他相信很多觀眾都不想轉台，希望大家支持，有指9點半時段一向播出外購劇，但收視平平，今次變陣安排播放綜藝節目是想搶回收視，洪永城笑指公司策略由公司交代，他作為節目主持會盡量宣傳，希望各方面都好，又說下一個目標是霸佔三線時段。高海寧表示試過有四部劇接連播出，「其中一部《反黑路人甲》的收視都不錯，我都被問過怕不怕觀眾看到厭，你要同經理人講之後會好旺，幫你接多啲商演工作。」洪永城戲言已經叫經理人不要理其他藝人，專心幫他接工作。

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