港姐2026丨溫思婷拒捏鼻驗證整容 被翻舊片曾自爆高考後「do鼻」兼用假胸墊造曲線

《2026香港小姐競選》第二輪面試日前已經順利完成，47位面試佳麗先後與傳媒和評審見面，不少面試佳麗已經成為外界的熱門之選，其中在抖音擁有近200萬粉絲的溫思婷（抖音名稱溫思兒），不僅擁有碩士高學歷，更曾自爆年收入達7位數，加上撞樣《愛回家》「素素」古佩玲，在網絡上擁有極高討論度。

溫思婷曾用假胯假胸墊造出曲線身材

不過溫思婷除了背景成焦點外，溫思婷的「木偶鼻」同樣出眾，一度有整容之嫌。在第二輪面試當日，溫思婷對於被質疑整容，雖然她稱絕對沒有，但當有記者問她可以自己碰一下鼻證實？她即「O嘴」快步離開。近日有網民發現，溫思婷在小紅書一條2021年11月的影片中，曾以「模特身材管理小技巧，上鏡get好身材」為題，表示自己的平胸身材，透過用假胯和假胸墊就能形造出曲線身材。

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溫思婷曾介紹「do鼻的好處」