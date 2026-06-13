港姐2026丨溫思婷拒捏鼻驗證整容 被翻舊片曾自爆高考後「do鼻」兼用假胸墊造曲線
發佈時間：20:30 2026-06-13 HKT
《2026香港小姐競選》第二輪面試日前已經順利完成，47位面試佳麗先後與傳媒和評審見面，不少面試佳麗已經成為外界的熱門之選，其中在抖音擁有近200萬粉絲的溫思婷（抖音名稱溫思兒），不僅擁有碩士高學歷，更曾自爆年收入達7位數，加上撞樣《愛回家》「素素」古佩玲，在網絡上擁有極高討論度。
溫思婷曾用假胯假胸墊造出曲線身材
不過溫思婷除了背景成焦點外，溫思婷的「木偶鼻」同樣出眾，一度有整容之嫌。在第二輪面試當日，溫思婷對於被質疑整容，雖然她稱絕對沒有，但當有記者問她可以自己碰一下鼻證實？她即「O嘴」快步離開。近日有網民發現，溫思婷在小紅書一條2021年11月的影片中，曾以「模特身材管理小技巧，上鏡get好身材」為題，表示自己的平胸身材，透過用假胯和假胸墊就能形造出曲線身材。
相關閱讀：港姐2026丨次輪47位佳麗全直擊 百萬網紅溫思婷捏鼻驗證秒速快閃 悉尼法律學霸姊妹內鬥
溫思婷曾介紹「do鼻的好處」
溫思婷在2024年12月亦曾介紹「do鼻的好處」，溫思婷口中所謂的「do鼻」，即是玻尿酸隆鼻手術。片中溫思婷十分詳細地介紹手術對於顏值提升的效果及術後能令五官更立體和上鏡，有網民留言問：「寶背你是沒有假體的是嗎？」溫思婷回應：「有，pen體，老婆。高考完就do完鼻了！」溫思婷所指的「pen體」，通常是指醫美或整形外科中的鼻雕埋線（或稱線雕隆鼻）療程。接着再有人問：「思思求分享變美底層邏輯。」溫思婷回應：「大概框架就是眉眼到輪廓，再到身材管理！！等我出！」亦有人說：「我就是對自己的鼻特别不喜歡，但是也沒有勇氣去改變。」溫思婷則說：「我的想法就是想到那就馬上去做！！！做好功課就去行㘦動！」
溫思婷的抖音與真實狀態截然不同
溫思婷的抖音與真實狀態截然不同，在抖音片中五官精緻，似十足洋娃娃，撞樣古佩玲，但身材一點都不科學。但在面試上，溫思婷的外貌有離奇轉變，鼻頭似足小木偶，連不科學的身材亦變得正常。自稱「深二代」的溫思婷目前在香港工作，她曾拍片介紹自己的香閨，室內裝修簡約不失奢華，客廳景觀是全海景，2025年曾貼出碩士畢業相片的溫思婷曾接受街拍訪問表示，本身是一年收入有7位數的00後，除了正職外，還有兼職收入，讀書時期父母採取放養式教育，不干涉其工作和學習，學費自大學起自己承擔。大學在廣州讀本科，兼職經歷豐富，高考後在超市賣薯片，後來因外形條件做模特，幫廣州服裝品牌和商家拍衣服。
相關閱讀：港姐2026丨「深二代」溫思婷撞樣古佩玲 碩士畢業擁百萬粉絲 網照與真人唔同樣現「木偶鼻」？