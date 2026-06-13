Charlie Puth香港演唱會宣佈延期 啟德主場館演出改期至2027年4月 唱《See You Again》爆紅全球

原定於2026年10月21日強勢登陸啟德主場館的 Charlie Puth《Whatever's Clever! World Tour》香港站，主辦單位 Live Nation Hong Kong 遺憾宣布，因製作與執行調整需求，整場演出將延期至2027年4月舉行。這場原先備受全城矚目的音樂盛事，原本是歌迷近距離感受這位曾四度獲得格林美獎提名的創作才子現場魅力的絕佳機會，主辦方對於此次延期造成的所有不便深表歉意，並同步釋出了完善的後續退票與補償方案。

受影響觀眾享2027年優先購票權

針對已經購票的觀眾，官方承諾提供全額退款（包括購票手續費及快遞費），且手續極度簡便，購票者完全無需主動提交申請。經由快達票（HK Ticketing）購票的顧客，退款將於2026年6月17日起計的20至30個工作天內，自動存入原付款帳戶；而大麥用戶亦會由平台直接安排退款。為補償粉絲，原本購買了受影響場次門票的觀眾，將獲專屬優先購票渠道，保證享有2027年4月改期演出的優先購票權利，詳細安排稍後會發送至登記電郵。

Charlie Puth全球人氣爆燈

雖然香港樂迷需要多等半年才能參與這場《Whatever's Clever! World Tour》，但憑藉 Charlie Puth 的頂級音樂實力絕對值得這份等待。Charlie Puth憑電影《狂野時速7》歌曲《See You Again》、《We Don't Talk Anymore》等歌曲而爆紅，在亞洲亦有極高人氣。這位全球串流破350億次的創作才子擁有9首白金銷量單曲，近年與 BTS Jung Kook 合作的《Left and Right》及參與製作的神曲《Stay》同樣橫掃全球告示牌榜單。目前正積極投入第四張錄音室專輯創作的他，有望在2027年的香港舞台上帶來更多全新驚喜曲目，粉絲們不妨趁這段空檔好好複習他的經典神曲，並密切留意官方網站的最新資訊！