Marf與吳家忻同場零尷尬 不介意一齊拍戲：沒牙齒印 Ivy So不清楚世界盃Shakira表演被刪風波

《東周刊》獨家直擊吳家忻（Kayan9896）秘戀潮牌界公關新歡Jerry，前日她出席活動時風騷承認新戀情，更與前度林家熙的現任女友Marf（邱彥筒）同場，但她在Marf做完訪問離開後才無預警下現身，避過同框，她直言同場不會尷尬亦不介意合照。今晚（12日）Marf與林家熙雙雙出席品牌活動，卻沒一起受訪。Marf被問到當日與吳家忻前後腳現身是否特登安排，她表示一向同好多人都是前後腳，坦言相信所有事都一定是特登安排，「所以安排都係特登安排嘅啦，但無乜嘢呀，尋日都見到佢着得好靚。」她亦坦言同場有見面，不會尷尬，之前也曾一齊出席活動。

Marf不介意與吳家忻合照

對於吳家忻稱不介意合照，Marf也表示不會介意，「你哋都借啲意將我哋合照啦，都覺得一定會見到，我哋兩個都好榮幸係好多牌子好錫嘅人，所以期待下次再喺其他場合見。」至於一齊拍戲，Marf表示當然無所謂，有工作不會介意，指二人沒牙齒印。

Ivy So相信公司會處理

對於ViuTV免費轉播2026年世界盃開幕典禮卻刪走Shakira以及Burna Boy演出部分，惹觀眾怒轟要向通訊局投訴，Marf與Ivy So表示不知情，二人認為會可惜，相信公司會處理，應該之後無問題，二人表示鍾意一班人一齊睇波氣氛喧嘩，開心和有人陪就不覺捱夜，又笑言最緊要有零食，但忙工作唯有之後重溫片段，坦言人生目標買到門票入現場睇世界盃，歎門票炒到超貴，希望有日達成願望。