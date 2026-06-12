林家熙恭喜前度吳家忻公開新戀情 怕尷尬拒合作 胡子彤怕醜不敢自薦做古天樂個唱嘉賓

《東周刊》近日獨家直擊吳家忻（Kayan9896）秘戀潮牌界公關新歡Jerry，林家熙今晚（12日）出席品牌活動，問到前度吳家忻公開新戀情，他表示恭喜，二人再見亦是朋友但未再見面，工作上也沒撞見。

林家熙最怕沒戲拍

對於現任邱彥筒（Marf）與前度前日同場碰頭稱不尷尬，他直言大家做這行都會工作上撞到，但問到若他與吳家忻合作，他即表示可能會尷尬，會否推掉就要到時再說，跟Marf合作就不會尷尬，亦不驚外界將她倆比較，反而驚自己沒戲拍。

洪嘉豪早睡早起為睇世界盃

此外，同場的胡子彤透露下月中拍攝《九龍城寨之終章》的戲份，談到老闆古天樂宣布8月開紅館騷，他坦言開心，全城期待，會否做嘉賓就等老闆開聲，自己怕醜不會自薦。鍾意足球的洪嘉豪為睇世界盃唯有早睡早起，重要大戰一定捧場，其他賽事隨緣，絕對不會賭波亦不懂，會否牙骹戰，他笑指胡子彤和林家熙是電影圈，但自己是歌手，二人不叫他睇波，但不影響友誼。