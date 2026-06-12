張曦雯為新劇甘願「深漂」兩個月 陳煒掛住老公冇通告速返港 蔣祖曼爭取跟佘詩曼「女女CP」不擇手段

陳煒與張曦雯即將為《正義女神》前傳《模範律師團》開工，陳煒透露有聽過鍾澍佳講《模》劇中有些角色會放在《正義女神2》中，所以張曦雯也機會加入《正2》，張曦雯笑指也是剛剛才知道有《正2》，她坦言很想加入，因自己未試過跟佘詩曼合作，所以也很期待：「有邊個唔想？《模範律師團》就嚟開工，今次有得同煒哥、撈家（羅嘉良）、楊茜堯、劉佩玥合作我覺得係一個新嘅組合。」

張曦雯帶三箱日用品搬深圳兩個月

陳煒又指佳導曾透露因自己的角色坐監，所以不能在《正2》中再做律師，會另有新工作。張曦雯指為了拍攝《模範律師團》，所以會搬到深圳最少兩個月，雖然她指在這𥚃買日常用品很方便，但就自爆帶了三大喼來開工，陳煒就因掛住老公，所以沒通告就返香港。

蔣祖曼盼爭贏譚俊彥與何廣沛

蔣祖曼表示剛剛才知有《新聞女王3》，她也很期待大家可以來一齊玩，提到《新聞女王2》時她與佘詩曼被網民推成「女女CP」，問到在《新3》中是否想跟佘詩曼的感情更進一步？蔣祖曼說：「梗係想啦！今次一定要爭贏，太多人爭，我要爭贏譚俊彥，又要爭贏何廣沛！（何廣沛分咗手！）佢頭先同我講話未，佢話不擇手段。」

