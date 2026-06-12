陳豪結婚周年拒透露送陳茵媺包包定首飾 張振朗睇低楊偲泳性感廣告：不及《夜王》犀利

陳豪與張振朗在TVB發布會中一起受訪，陳豪指今日是來推廣電視劇，希望香港及大灣區的觀眾會喜歡。提到陳豪與陳茵媺（Aimee）結婚13年，不過陳茵媺早前在結婚周年貼相慶祝時，只上載自己的單人婚紗相，身為老公的陳豪就未見蹤影，陳豪指雖然最近很忙，但亦有陪住老婆，兩人結婚周年也有一起慶祝，又解釋當日陳茵媺因工作關係穿上靚裙順便拍照，笑指老婆影完自己也不知道。

陳豪送陳茵媺心意禮物

問到今年會送什麼禮物給老婆？他笑言是送心意：「其實我有打算帶佢去買一啲嘢俾佢嘅，但由於我哋有呢個行程（深圳）有些少改變，遲啲再帶佢去買補返數。（包包定首飾？）唔話畀你聽，（咖啡？）做老公唔可以咁嘅。」

張振朗不知女友拍性感廣告

另外，張振朗女友楊偲泳近日在一個減肥廣告中罕有大解放，穿上極低胸上衣出鏡，問到張振朗是否有看過？他表示不知道有這樣的廣告，提到楊偲泳頗性感，他反問：「有幾性感？都冇《夜王》咁犀利啦！」振朗指女友接得的廣告相信也是健康，至於女友接拍這些性感廣告是否需要問他？他指自己的也是參考意見：「佢知道自己界線喺邊，所以所有嘢佢自己會決定。（佢知唔知你個界線喺邊？）我露腰都要咁露，我界線set到好高，我都守身如玉㗎！」

張振朗被追問婚期即扯開話題

問到女友是否靚了很多？振朗即表示「不嬲都咁靚！」至於何時娶女友？他即扯開話題，指今日會獻唱劇集經典歌曲，之後再追問何時結婚，振朗謂要先完成今日的工作，而在旁的陳豪就表示「差唔多」，振朗即笑說：「差唔多，咁上下話你聽！」

