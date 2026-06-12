給阿嬤的情書｜劉德華現身撐16億票房男主角王彥桐 李思潼否認簽約趙露思公司

在內地大收16億人民幣票房的電影《給阿嬤的情書》將於香港上映，今晚在尖沙咀舉行首映禮，導演藍鴻春、男女主角王彥桐、李思潼齊出席，並邀靖財政司司長陳茂波親臨主禮，林建岳、劉德華和黃子桓等以發行商代表撐場，黃百鳴兒子黃子桓在活動結束後，匆匆離開，沒有受訪。

李思潼講心唔講金

王彥桐、李思潼均表示，期待能跟劉德華合照，盼有機會合作。劉德華影大合照時站在王彥桐身旁，拍拍他以示鼓勵，劉德華沒有受訪，在活動結束後離開時，同王彥桐握手。王彥桐、李思潼談到對香港票房的期望，二人稱順其自然，反而期待香港觀眾的反應，希望引起共鳴。問到電影票房大收是否有分紅？王彥桐反問「會有嗎」，明言要問問導演，對於有指接拍時僅收幾萬元片酬，他對此表示「不太好講」，李思潼稱接拍是緣緣於故事吸引，比起片酬更在意作品本質。

王彥桐護花

向李思潼求證簽約趙露思所屬經紀公司的傳聞，她指消息不實，望外界先關注《給阿嬤的情書》，落實時再公布，對簽約公司一事順其自然。早前李思潼在內地宣傳時對靠近的男粉絲脫口說「你是男生不可以靠這麼近」惹熱議，她解釋不介意粉絲合照，惟要保持距離，才提醒對方，王彥桐也幫口指當時的男粉絲「欠邊界感」。王彥桐首次訪港，透露昨日抵步幫襯大排檔、飲凍檸茶，曾來港的李思潼稱不怕肥最愛「菠蘿油」，上次來港在銅鑼灣海旁見途人放狗，感覺好舒服想再去。