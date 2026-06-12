姚子羚親解與型男富商Rocky陳文俊親密互動：「俊哥」係我長輩 耍太極強調冇新歡舊愛

《東周刊》早前獨家報道姚子羚與「中國香港大連排匹克球總會」會長Rocky在晚飯後一同進行匹克球雙打，期間Rocky更親手捉住初學的姚子羚的手進行指導，表現親密。姚子羚今日到深圳出席TVB發布會，見她容光煥發，問到是否因為最近經常打球？她笑指自己只打過一次，又解釋當日是和朋友去該處找另一位朋友，只是剛好當時Rocky新店開張：「其實我叫佢『俊哥』，既然叫『俊哥』係我長輩，見返大家好開心，因為佢嘅場地有份投資，所以就拍照、打球試試。（打完喜歡嗎？）未有很強烈嘅感覺。」對於被指有新歡！她避談耍太極說：「從來都冇新歡舊愛，我試吓去打多啲波睇吓有冇。

姚子羚與緋聞男友徐偉棟「了解中」

追問到緋聞男友徐偉棟是新歡還是舊愛？她指是「了解中」，被指已了解了年多，問還差什麼？姚子羚說：「都需要小小時間，佢又忙；我又忙，我要開工佢都有好多工作做，（約佢打波！）我唔知佢打唔打波。」

姚子羚曾為迷戀對象在樓下苦等

姚子羚與陳展鵬在新劇《玫瑰戰爭》中再次合作，姚子羚指今次與展鵬很少對手戲，反而劇中會迷戀陳豪，問她現實中是否有試過是否因為有迷戀人做過瘋狂行為？她笑指以前曾試過在對方家樓下等，但最終是等不到。

陳展鵬提議姚子羚打完匹克球再睇波

至於曾是運動員陳展鵬就表示最近世界盃舉行，有時間也會去看，問到會否跟老婆一起看？他指未試過，今次可嘗試一下，又提議姚子羚可打完波去睇波。

