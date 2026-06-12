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三代同糖丨吳若希接《開心速遞》棒有壓力 驚爆內幕：開會變成試鏡

影視圈
更新時間：19:45 2026-06-12 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-12 HKT

吳若希（Jinny）和麥美恩今日出席丁子朗舉辦作品。對於參演新處境劇《愛‧回家之三代同糖》，吳若希表示自己沒有演出處境劇經驗，所以要慢慢學習，但覺得興奮又開心。談到接捧《愛·回家之開心速遞》會否感壓力？吳若希表示都有壓力。

吳若希戲中演單親媽媽

戲中的她演單親母親，車婉婉扮演她的媽媽。她解釋戲中兩人也是早婚，現實中的她也是一名母親。她坦言參演很驚喜，原本返公司開會，但變成試鏡，不過接拍處境劇沒有影響其他排好的工作。

吳若希指胡鴻鈞有「渣男」感覺

未來拍處境劇將會工作忙，可擔心老公何兆鴻可會詐型？在旁的麥美恩搶說：「佢開心啦！唔使喝個老公。」不過吳若希指接新劇未有打亂家庭生活，七月中才開拍。至於她最想哪位演員飾戲中老公呢？她笑指丁子高，但可以搵胡鴻鈞，雖則對方不靚仔，但有「渣男」始亂終棄的感覺。日前她圍讀才見到其他演員有車婉婉和李茵彤（Desta）。麥美恩指客串該劇的話，要求要有「狗血」劇情。

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