25年港姐季軍袁文靜遊日洩蜜 高調認愛科大助理院長 學霸男友猛料背景大曝光

2025年香港小姐季軍袁文靜（Jane）自小在上海成長本身並不懂得廣東，來港參賽半年間靠睇《愛．回家之開心速遞》苦練，進步神速，結果在港姐決賽憑「無厘頭」Rap歌成功突圍，以黑馬姿態奪港姐季軍，加入TVB後即獲得主持《攻你上大學》的機會。不過入行初期袁文靜曾因未能適應電視台的工作模式，曾笑言自己已成為「TVB特種兵」，試過挑戰連續開工18小時，出PO「呻」辛苦。

袁文靜在小紅書上承認戀愛中

其後袁文靜又進入困境，曾以「28歲TVB女藝人沒有工開的第N天」為題拍片，坦言人生非常迷茫：「因為從沒想過要做藝人，本科、碩士，還有之前的工作經歷，全都是圍繞經濟學。藝人合同卻有足足5年，那硬要吃這一碗飯的話，感覺也只有模特和演藝，是我可以努力的方向。」相比之下，袁文靜的感情生活精彩得多，日前袁文靜在小紅書上承認戀愛中，並公開了男友的樣貌，男朋友背景亦被曝光，在網上熱討！

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袁文靜與男友乘車前往機場

袁文靜日前在小紅書上貼出到日本旅遊的Vlog，片中看到今次袁文靜並非獨自一人，而是與一名男子一同乘車前往機場。期間兩人的互動顯得極其親密自然，袁文靜更不自覺地將整個人靠向男方，親暱地談天，甚至以「我們唐博士」來稱呼對方，幸福之情溢於言表。不過二人當天的目的地竟然完全不同，「我們唐博士」準備飛往北京公幹，袁文靜則獨自飛往東京展開度假之旅。影片隨即勾起網民強烈好奇心。有網民直接在留言向袁文靜求證兩人的關係：「唐博士是男朋友嗎？」袁文靜非常大方地高調認愛：「是的哈哈，以前阿里的同事 @唐博」。

袁文靜大方透露了兩人的情史

袁文靜大方透露了兩人的情史，表示彼此原本為工作同事，後來才發展成為現在的戀人關係。袁文靜的神秘男友「唐博士」擁有超狂背景。據了解，唐博士不僅是一位擁有頂尖學歷的超級學霸，畢業於世界名校倫敦政治經濟學院（LSE）並榮獲金融學博士學位，現任香港科技大學金融研究院的助理院長，經常受邀出席各大金融科技研討會及學術講座擔任嘉賓。與袁文靜的背景相當匹配，袁文靜通過高端人才通行證計劃來到香港定居，曾為香港科技大學工商管理博士項目助理經理，自爆曾與英國威廉王子（Prince William）就讀同一所大學，她曾自稱是「經濟老師」，分享不少教經濟的影片，曾發文稱從14歲起修讀經濟學，直到碩士畢業。袁文靜兩年前兼職教經濟，學生多達300名，由初中生到大學生都有。

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