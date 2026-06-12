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丁子朗第三度辦畫展爆作品訴說「我喜歡的人已經有喜歡的人」經歷 森美愕然悼念陳敏兒：望天家相聚

影視圈
更新時間：19:15 2026-06-12 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-12 HKT

丁子朗（丁丁）今日舉行「藝術之旅:共鳴瞬間」作品展，獲得圈中好友吳若希（Jinny）、森美、胡鴻鈞、麥美恩到場支持。第三度舉行作品展的丁丁，表示今次展示事十幅畫作，關於人、蜜糖、愛情、世界觀等，其中一副畫作有三個人互攬，意思指「我喜歡的人巳經有喜歡的人」，亦是自己曾經遇過的經歷。

胡鴻鈞望學習陳敏兒正能量

提到陳敏兒今日離世，森美表現愕然，表示不清楚覺得很突然。他說：「佢係一位前輩，細細個睇佢演出，佢係一個虔誠基督徒，我作為基督徒，喺藝人當中佢有好多榜樣畀我哋做，例如：家庭、人生當中苦痛，點樣憑住信仰堅持行每段路，畀好多學習同借鏡，希望將來日子喺天家見到佢。」胡鴻鈞則謂未有機會跟陳敏兒合作，但認為對方為人非常善良，帶來很多正能量給身邊的人，希望來世有機會跟對方學習。丁丁指未睇過陳敏兒的作品，但希望對方安息。

森美替吳若希演新處境劇開心

提到吳若希演出新處境劇《愛‧回家之三代同糖》，森美表示戥其開心，反而擔任對方太忙，因為拍處境劇接拍不到其他劇，又讚吳若希演出很好。問到可有興趣客串演出？森美笑言如果可以找他會演爺爺，即車婉婉的爸爸。胡鴻鈞表示不會自薦唱主題由，理應吳若希唱，不過對方現在工作排山倒海，將會跟吳若希在七月中於廣州開騷，希望對方都注重身體。
 

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