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樊沛嘉失聲獲葛綽瑤親手煲鹹竹蜂 兩人球場打出真感情

影視圈
更新時間：18:15 2026-06-12 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-12 HKT

樊沛嘉（阿Gi）與葛綽瑤（Yoyo）繼早前拍攝匹克球電視節目後再度參賽，Yoyo透露拍攝期間正好為球技進行一個月特訓，偶爾亦與節目夥伴談善言、梁業（肥仔）及楊天宇（Angus）一同練習；阿Gi則透露球齡長達半年，不敢誇口經常練習：「陣間大家以為我哋好勁，輸咗就會好瘀！」Yoyo則笑指不求勝出比賽，只希望不會輸得太難看，起碼想有幾分進帳。是次慈善賽為癌症關顧中心的公益活動，阿Gi透露：「我爸爸早兩年因為癌症離世，知道今日機構係關顧癌症病人同家屬，覺得好有意義。」

樊沛嘉大讚葛綽瑤貼心

Yoyo與阿Gi在節目及日常練習中都不乏異性藝人，談到球場打出感情愛火，Yoyo笑指：「我哋已經係真感情！」本身二人不太相熟，但透過相約練波後衍生許多話題，阿Gi更大讚Yoyo貼心：「佢噚日知我失聲，特登煲咗鹹竹蜂畀我飲！」好姊妹之間感情亦非常甜蜜。

兩人自細聽「天堂鳥」許俊豪歌

賽事對手之一為前男團組合「天堂鳥」成員許俊豪（Lincoln），Yoyo與阿Gi笑指在唱好友張天穎（Jaime）的新歌《Picky》為自己打氣外，亦覺得當年《登陸太陽》非常經典，Yoyo自爆歌曲推出時僅讀中二，阿Gi則表示：「我好大個喇⋯⋯本身好鍾意跳舞歌所以好鍾意聽。」

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