陳庭欣感情隨緣否認與匹克球場主邂逅 自認TVB小藝員冇力為劉爾穎爭取港姐複試

陳庭欣（Toby）、李思雅（Cindy）、樊沛嘉（阿Gi）、葛綽瑤（Yoyo）等今日出席匹克球慈善賽，為癌症關顧中心組隊參與表演賽進行籌款。陳庭欣受訪大讚擁有網球底子的李思雅實力較強，自己以往到外地參與賽事均非職業及國際賽，以慈善及明星賽為主，但坦言不太享受比賽等待過程，希望捉緊節奏不停落場打波；相反運動員出身的李思雅則較享受賽事，認為較能發掘技術問題尋求進步。Toby早前成功拉父親入坑一同打匹克球，笑言父女感情一直甚好，關係因運動亦變得更緊密，希望匹克球界別能夠舉辦父親節賽事等讓更多長者接觸運動。」

陳庭欣爆李思雅男友冒雨撐場

Cindy父母均為網球健將，每星期已經花五日時間練習，因為不少朋友轉打匹克球繼而參與。李思雅透露連一直打網球的男朋友亦跟隨她與陳庭欣等練習，Toby更透露：「佢好鬼怕醜！有時叫佢一齊打，又話唔好、但講多兩講就落場，其實心裡面好想！」Cindy笑指男友個性禮讓，Toby則再爆其貼心一面：「本身佢睇唔到妳打比賽，但就突然間出現，嗰日仲要係黑色暴雨！冒住風雨都嚟睇Cindy打波，最後仲畀我哋逼埋落場！」

陳庭欣感情隨緣

談到感情生活，回復單身後Toby未急於尋找對象：「打波嘅對象就好多！另一半對象暫時冇諗，隨緣啦！希望等林盛斌（Bob）完成劇集拍攝再介紹新對象。」有指Toby在匹克球場館邂逅場主，她笑指並非發展對象：「唔係邂逅，認識啫！Bob有介紹我識，但之後佢都冇再經營場地。」

劉爾穎冇收過第二次面試電話

2026年香港小姐剛舉行第二輪面試，《東周刊》日前報道由陳庭欣提名參選、擁有三料選美冠軍資歷的劉爾穎（Helen）卻未見蹤影，據指因見到TVB合約內容後決定放棄參選，Toby為好友澄清指：「絕對冇咁嘅事，Helen冇收過任何第二次面試嘅電話，所以點會睇到合約覺得唔適合而唔參加？佢都唔希望TVB誤會。」Toby表示劉爾穎未有因此感到失落，但自己亦未有渠道為她爭取重新面試機會：「用我嘅人脈就死梗啦，我喺TVB只係一個小小嘅藝員同事！」得知劉爾穎明年仍符合參選年齡資格後，Toby則鼓勵指：「佢今年再重新裝備自己，下年睇下能夠有進步再參加。」

