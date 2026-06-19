南部檔案｜劇情懶人包、5大看點 張新成、丁禹兮齊探險

《南部檔案》｜改編自南派三叔的同名小說，由張新成以及丁禹兮領銜主演的奇幻冒險劇《南部檔案》於6月11日起開播，講述南部檔案館探員張海鹽和張海蝦探索「南安號」大船的故事。下文為您精心整理《南部檔案》即睇分集劇情、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

人物關係圖

角色簡介

劇情簡介

必看亮點

故事以張海鹽（張新成飾）和張海蝦（丁禹兮飾）兩位南部檔案館的秘密探員為主角，他們調查一起神秘案件，發現案件背後隱藏著軍閥利用劇毒植物「黃昏草」散播的陰謀。在調查過程中，張海鹽和張海蝦經歷了生死考驗，張海蝦甚至因此癱瘓。隨著線索逐漸清晰，張海鹽發現所有的線索都指向一艘大船——南安號。

《南部檔案》已開播！

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《南部檔案》追劇日曆公開！

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《南部檔案》人物關係圖公開！

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張新成 飾 張海鹽

張海鹽本名是張海樓，是張家外家人，屬於南洋檔案館的秘密探員；他性格衝動，行事不拘一格，被稱為「南洋第一賤」。

張新成飾張海鹽。

丁禹兮 飾 張海蝦

張海蝦本名是張海俠，他身形適中，嗅覺異常敏銳。性格斯文，冷靜沉穩，重兄弟情義，與張海鹽的跳脫形成互補。

丁禹兮飾演張海蝦。

姜珮瑤 飾 張海琪

張海琪是南部檔案館館長，她收養了張海鹽和張海蝦。在張家海外東南亞分支中，張海琪負責蒐集訊息，但家族利益永遠是第一位。

姜珮瑤飾演張海琪。

富大龍 飾 莫雲高

莫雲高是軍閥，在調查南洋地區黃昏草陰謀並利用劇毒植物製造瘟疫的過程中，與張家人亓官塵煙展開涉及身份試探與真相追尋的激烈交鋒。

富大龍飾演莫雲高。

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第1－2集：張海樓與張海俠齊查奇案

民民國年間，南洋峇來一場傳統婚禮，新娘帶來的峇來神像夜晚發聲，新郎一家的屍體在鹽鹼湖地被發現，呈現瘋狂挖掘湖底的姿態，案件吸引「南部檔案館調查館」的張海樓以及張海俠調查，二人到地底發現有大量金銀珠寶以及木偶，透過壁畫猜測與峇來古神陀羅巴的傳說有關。二人在一密室中被大小邪神攻擊，在躲避時遇到南洋橡膠園園主張瑞樸，三人為爭活路大打出手，潛伏在張瑞樸身邊、已重傷的張四野將他砸暈，原來他同是南部檔案館成員，他拿出信物，指胥城同樣有這些南洋邪神，並着二人不要接任何關於礁石的任務後便離世。

易容潛入總督府與盤花海礁案

二人在逃出後將洞穴炸毀，便來到胥城，當地多人同時自殺，因赫曼總督強推神秘峇來神崇拜。他們易容潛入總督府，張海俠更男扮女裝「色誘」總督，他得知神像是一名軍官給予的，更救下一個被困女孩；張海樓則潛入供奉峇來神像的房間將神像燒毀。二人的師父兼館長張海琪現身並宣布他們轉正；邪神案交由其他同事跟進，二人後續破案無數，但卻在盤花海礁案改變終身。陳禮標抱着好友屍體去南部檔案館報案，指見到水鬼，張海樓勢要查清，張海俠無奈跟隨。

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1. 雙男主設定張力十足

雙男主設定張力十足：在劇中，張新成飾演武力擔當的張海鹽；丁禹兮飾演的張海蝦是智力擔當，二人性格互補，聯手調查連環詭案，二人搭檔的化學反應強烈。張海蝦為救兄弟而癱瘓後，張海鹽獨自承擔復仇使命，這種「一毀一守」的悲劇設定成為劇集的核心情感支柱。

張新成與丁禹兮的兄弟情吸睛。

2. 張新成、丁禹兮演技大突破

張新成、丁禹兮演技大突破：張新成憑着校園劇《你好，舊時光》一戰成名，令不少觀眾對他的印象停留在學霸的人設，但他為了《南部檔案》進行半年的泰拳訓練，打戲乾淨利落，成功搣甩刻版印象；而丁禹兮則首次挑戰雙重人格的角色，他將「白蝦」的溫潤理智，以及「黑蝦」的瘋癲偏執，都用眼神以及呼吸表達，演技大昇華。

二人在劇中的表現亮眼。

3. 劇情帶科幻元素 題材新穎

劇情帶科幻元素題材新穎：《南部檔案》設定圍繞民國南洋背景自帶異域風情，案件取材自南洋本土傳說，如「峇來神像」、「水鬼望鄉」、「鹽腌干屍」等，將中式怪談以及靈異恐怖氛圍拉滿。除此之外，劇組跨越4省8地實景拍攝，1比1複刻300米「南安號」巨輪，搭建3000平米南洋碼頭實景，十分有誠意！

4. 改編至南派三叔著作

改編至南派三叔著作：《南部檔案》改編至南派三叔的同名小說，屬於《盜墓筆記》宇宙正統前傳，時間線設定於1915年至1916年，早於《老九門》，首次系統展現張家「南部檔案館」這一個海外分支機構，填補了張家「海字輩」的歷史空白。全劇分為水鬼、邪神，以及南戕三大單元，案件獨立又與背後陰謀環環相扣。

《南部檔案》改編至大IP。

5. 市場反響正面

劇集在開播時熱度值僅3023，半小時內衝至4700，當晚突破7000，首日愛奇藝熱度峰值超9000，抖音相關話題播放量超5億，丁禹兮個人角色的熱度更在開播5分鐘內破億，斷層領先！另外，《南部檔案》共有7首OST，男主之一的張新成親唱兩首OST《漫過無盡歲月》，以及《孤光》。

《南部檔案》成績亮眼！

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