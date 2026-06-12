何依婷《夫妻肺片》爆seed公審老公惹網民激辯 被狠批拜女兼作狀撰文反擊：人生靠自己才可靠

何依婷（Regina）日前為TVB節目《夫妻肺片》擔任嘉賓，當晚話題圍繞「天使與魔鬼前度」及「成班男人出去玩」兩大辛辣主題展開激辯，向來以斯文甜美見稱的何依婷在節目中爆SEDD分享超震撼經歷，由怒撇極品前度，豪開3萬支票掟走渣男，到「反客為主」應付老公兄弟化身感情調解員，他成功阻止了老公出去夜蒲，還直接拆解了對方的煩惱，「快、狠、準」的招程度令在場嘉賓嘩然兼瘋狂拍手叫好！

何依婷被批好拜金好作狀

節目播出後引起極大迴響，有人讚何依婷敢作敢為：「對付渣男就係要咁！」、「，但亦人說：「首先係個兵仔要求賠償佢損失，佢又咁豪爽畀三萬，請你思考下中間發生咩事。」、「打扮化妝，好努力扮有氣質。 但一開口、眼神、教養，真係呃唔到人，好拜金好作狀。」亦有人對她執屋時發現老公仍收藏前度相片感心寒：「床下底喎！呢個位太有畫面感！」、「想知佢老公點答！世紀求生欲測試！」何依婷隨後在IG發文回應，強調分享過去經歷是希望藉此鼓勵女性自強。」



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何依婷為猙獰表情一事回應

何依婷在節目出後，於IG時動態發文，疑為猙獰表情一事回應：「藏在心裏很多年，鼓起勇氣說出來不是因為誰對誰錯，而是因為這是很好成長的一課，也想藉此跟大家分享。靠誰都不可靠，靠自己才可靠。讓自己強大起來，發光發亮才活得更有價值，這也是一直堅持工作和學習的原因。畢竟愛誰，誰都有機會不愛你，自己才是一生中的真愛和安全感。人生短短三萬天，把時間投資在自己身上，讓自己變得更快樂、更自信，自然會吸引更多美好的事情。We are better than that.」何依婷曾在節目上分享對前度的回憶，她透露曾於提出分手後遭前度追討「掟包費」，令全場女子即時齊聲：「吓？！」莊思敏好奇追問：「佢係咪想用呢個數留住你？」何依婷聞言肉緊回應：「但女人聽到呢吓就會著火咯！跟住我冇咁多現金嘛，我走去間房，攞本支票簿出嚟，嗰個係一個2萬6千蚊嘅手袋，我寫咗3萬蚊畀佢，話唔使找，你即刻同我走。」

何依婷「飆高音」投訴老公

在一眾嘉賓討論「前度禮物與照片的處置方式」時，何依婷突然情緒激動，罕有以嗌破喉嚨的聲線自爆驚人家事：「我有一日喺屋企執屋，發現我老公床下底有個盒，就係嗰啲相！」她透露當時有問老公：「你啲相你想唔想留低？你唔想我就幫你揼咗佢，我有尊重佢，問過佢。」何依婷又試過「飆高音」投訴老公有位朋友每逢跟老婆吵架後就約她老公出去飲酒，而且次數頗頻密：「佢話『我同我老婆吵大鑊好唔開心呀，你出嚟陪我飲酒吖』。我第一次聽都仲『好吖好吖』，咁出去就玩到好夜啦，但我都覺得唔緊要，最緊要傾好個問題。」何依婷續指有次她忍無可忍，終決定介入事件：「點知兩個禮拜後，又鬧交喇，長期鬧交，真係嬲呀！我同老公講，你哋唔好出去傾喇，返屋企傾，我幫佢解決！」結果依婷真的陪對方傾到凌晨兩、三點，並駭然發現老公好友與老婆吵架驚人真相：「其實佢講嚟講去都係嗰啲嘢，係好無聊嘅事，返去同老婆講聲sorry咪搞掂。」

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何依婷以學霸背景考入香港城市大學，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間修讀各科皆表現優異，成績平均積點超過3.5分。她曾獲獎學金資助，赴美國史丹佛大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生。何依婷畢業前曾到阿里巴巴位於中國杭州的總部實習，於2016年7月考獲一級榮譽學士學位。其後參選港姐入行，亦參演過曾參演劇集《十月初五的月光》、《新聞女王》，以及綜藝《學是學非》等。到了2023年12月，何依婷與富二代兼大學同學男友Cedric在峇里島舉行婚禮，2025年4月女兒誕下寶貝女兒Rosella。出身基層、在黃大仙公屋長大的何依婷，婚後搬到有紅磡樓王之稱的千萬豪宅居。近日她在IG分享教女兒彈琴的溫馨影片時，意外曝光豪宅的開揚無敵海景，而且行頭十足周身名牌。