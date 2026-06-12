港姐亞軍陸詩韻為前度孭巨債欲自殺  罕提傷心細節強忍淚水  富商爸力挺愛女：點都要解決

2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）近年淡出幕前，專心經營自家品牌生意，更在疫情期間創下百萬營業額，是圈中公認的精明女強人。然而，事業順遂的她，也曾於2013年因擔任前男友、馬來西亞富商吳銘偉的擔保人，而無辜背上340萬巨債，更一度萌生自殺念頭。近日，陸詩韻與富商爸爸一同拍攝影片，罕有地重提這段人生低谷，陸爸爸首次親述當時的悲傷細節，一番話不僅讓陸詩韻淚灑當場，更揭示了他是一位「絕世好爸爸」。

陸詩韻跟爸爸罕提及欠債往事

在影片中，陸爸爸憶述，當陸詩韻在2013年「跌倒」時，她選擇回來與家人商量。陸爸爸坦言，當時聽到消息「也很震驚」，但他第一時間想的不是責備，而是如何幫助女兒。他說：「既然她選擇回來跟我說，我作為爸爸，一定要想想辦法，看看怎樣幫她解脫這件事。」

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陸爸爸：有咩困難爸爸喺度

為了能有更多時間溝通和開解女兒，陸爸爸當時更讓陸詩韻到他的公司上班，每日跟在自己身邊。他當時雖然未有明確表示會出錢還債，但卻給予了女兒最強大的後盾。陸爸爸憶述當時與女兒的對話：「我問她『你沒辦法解決？』，她說她有點困難。於是我也說，『你需要爸爸怎樣幫你？』」當時陸詩韻堅強地表示會盡量自己解決，而陸爸爸則給了她最溫暖的承諾：「我說你解決不了，就跟爸爸說。」 這句話雖然簡單，卻充滿了「有任何困難亦有爸爸在」的無限父愛與支持。

陸詩韻一年還清巨債

雖然陸詩韻當年堅稱會靠自己努力，但她也向爸爸坦言「自己處理有點困難」，外界相信，最終陸爸爸出手相助的機會極大，才讓她能奇蹟地在一年內還清所有欠款。在影片中，當陸詩韻聽到爸爸重述這段往事，特別是那句「因為她怎樣也是我女兒」，她再也忍不住，眼淚在眼眶中不停打轉，低頭強忍淚水，場面感人。相信她對這位在危難中無條件支持自己的「絕世好爸爸」，心中必定充滿無限感激。

陸詩韻曾被父親批嫁唔去

陸爸爸雖然極度寵愛女兒，但也深知她的缺點。陸詩韻早前就拍片笑言，爸爸自小就因她「野蠻」而批死她「嫁唔去」，更開玩笑說：「真係畀佢講中！」但從這次訪談可見，無論女兒在外多麼堅強獨立，在爸爸眼中，她永遠是那個需要被守護的寶貝。陸爸爸的支持，無疑是陸詩韻當年能走出人生低谷、重新出發的最大動力。

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