45歲陸詩韻疑爆新戀情  被黑皮褸型男攬爆黐實甜到漏  曾要為男友還巨債情路坎坷

影視圈
更新時間：15:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-19 HKT

前港姐亞軍陸詩韻（Sharon）近年專注從商，於事業發展非常順利，但感情方面卻多年交白卷，她亦曾拍片表示自己「欠了一個膊頭」，亦指自己選擇男朋友的要求不高，明顯卻希望拍拖。剛慶祝45歲生日的她，在社交媒體上分享了多張慶生照片，其中幾張與一位黑皮褸型男的親密合照，引起網民熱烈討論，疑似爆出新戀情！

陸詩韻遭皮褸型男攬爆

從照片中可見，壽星女陸詩韻狀態大勇，容光煥發，臉上掛著幸福的笑容，可謂春風滿面。其中幾張照片，一位留著微長髮、戴著粗黑框眼鏡、身穿型格黑色皮褸的男士，總是在她身旁。在二人合照中，該名型男更用手搭着陸詩韻的香肩，將她擁入懷中，而陸詩韻則手捧生日蛋糕，笑容甜美，兩人頭靠著頭，顯得非常親密。不少網民都大讚二人外型十分合襯，關係不言而喻。而另外到大合照時，該位型男亦總是站在陸詩韻的身旁，儼如男主人般。

相關閱讀：44歲未婚前港姐亞軍為前度還債曾想自殺  一性格缺憾被父批死冇人要 求偶陷絕路：冇頭髮都得

陸詩韻曾被父親批死「冇人要」

事實上，陸詩韻近年不時在網上分享單身生活點滴，坦言「深深感到到孤獨，覺得少咗個肩膀」。她更曾拍片自白，指從小就被爸爸說「你咁野蠻，冇人要呀」，她感慨地說：「真係畀佢講中，我諗佢會覺得好自豪。」但她隨即堅強反擊：「但我想講，我唔係冇人要，係我覺得冇咁嘅需要住！」

陸詩韻揀男友「大肚腩」都冇所謂

陸詩韻更曾表示，對未來男友的外表要求極低。她指對方即使「冇頭髮、大肚腩或者比她矮」也完全不介意，最重要是乾淨整齊、孝順、有幽默感，並且懂得主動關心。她對甜蜜的要求亦很簡單：「其實一句早晨，每日起身話我聽有記得我，我已覺好Sweet。」。

陸詩韻曾為男友還巨債

陸詩韻自2009年離巢後，曾因前男友、馬來西亞富商吳銘偉而身負340萬巨債，但她憑藉個人努力，在一年內還清債務，並創立自己的生意，可謂是逆境重生的女強人。如今事業有成，身邊更有型男相伴，相信粉絲們都樂見她找到屬於自己的幸福。

相關閱讀：42歲前港姐亞軍陸詩韻複式豪宅曝光！招呼陌生男子返香閨 曾與富豪相戀常晒富貴生活

