韓團NewJeans重組在望 四人陣容10月回歸 2028年展開大規模巡演

韓國頂級綜合性券商「韓亞證券」昨日發表娛樂產業報告，透露因合約糾紛而停工的人氣女團NewJeans，有望在今年10月以4人姿態重組，並計劃於2028年展開大規模巡迴演唱會。

NewJeans確認回歸ADOR

韓團NewJeans因與公司ADOR娛樂的合約糾紛，停工逾一年，據悉她們有望於今年10月以4人陣容重返樂壇。消息人士透露成員Hanni、Haerin、Hyein已率先回歸ADOR，Minji則正處於最後洽談階段，但很大機會重返NewJeans。事實上，ADOR早前已承認，3名成員於4月赴哥本哈根的行程屬新歌前期製作階段，旨在探索樂隊全新音樂方向。至於成員Danielle，其合約已於去年12月以「互信破裂」為由正式終止，確定被飛出NewJeans。Danielle遭ADOR索償的官司，今日進行第2次辯論，她的律師指官司令Danielle無法進行演藝活動及跟其他公司簽約。

韓亞證券維持HYBE買入評級

韓亞證券昨日發表的報告，維持對HYBE的「買入」評級，並將目標股價定於35萬韓圜（約1,800港元）。因為SEVENTEEN預計於今年全員入伍，韓亞證券據此調整2027年業績預測，將目標股價下調13%至35萬韓圜。不過，SEVENTEEN將在2028年重啟完整體活動，屆時將和NewJeans、KATSEYE、CORTIS等團體相繼展開大規模巡迴演唱會，4個團體帶來的營業額，預計高達5,000億至6,000億韓圜（約25.6億至30.7億港元）。加上紅爆全球的韓團防彈少年團（BTS）正進行世巡，將為HYBE下半年帶來非常可觀的收入。

目標股價齊遭下調各團入伍與新團成關鍵

其餘娛樂巨頭方面，JYP娛樂目標股價由90,000韓圜（約461港元）降至79,000韓圜（約404港元），當家男團Stray Kids成員會否於今年底或明年入伍，成為JYP盈利關鍵。YG娛樂的股價則由76,000韓圜（約389港元）調整至63,000韓圜（約323港元），主要收入來源將來自8月重啟的BIGBANG 20周年巡迴演唱會。

BTS釜山騷接逾180旅客投訴

此外，BTS將於本月12日及13日在釜山舉行出道日巡唱，惟演唱會尚未開鑼，旅遊局卻收到逾百宗投訴。根據韓國觀光公社「旅遊數據研究室」的最新數字，上月全國共錄得368宗旅遊投訴，當中185宗針對釜山，相當於釜山去年全年投訴總數的77.4%，創下單月新高，投訴主要以住宿價格飆升為主。