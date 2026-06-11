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「最上鏡小姐」李雪瑩慶祝結婚10周年 閃退娛樂圈嫁人定居新加坡誕兩女零跌Watt

影視圈
更新時間：22:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：22:00 2026-06-11 HKT

前港姐「最上鏡小姐」李雪瑩（Crystal）於2016年結婚，為圈外老公Andrew誕下兩女，李雪瑩淡出娛樂圈後，一家人移居新加坡生活。李雪瑩日前才分享帶兩個囡囡行萬里長城的照片，見到她仍然弗到漏。昨日（10日）李雪瑩在社交平台分享一輯在意大利拍攝的照片，慶祝結婚10周年。

李雪瑩洋溢幸福感

李雪瑩公開多張與老公的合照，見到二人手牽手在意大利街頭漫步，不時深情對望，恩愛之情溢於言表。李雪瑩以英文留言，洋溢滿滿的幸福感：「10年前的夏天，你、我和意大利。一直是你，周年快樂，我的愛人。」

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40歲的李雪瑩在英國長大，畢業於名校英國倫敦大學學院（UCL）外語系，精通法文、德文及意大利文，是名副其實的學霸。李雪瑩於2010年來港參加香港小姐，奪得「最上鏡小姐」後加入娛樂圈，因英語流利而獲安排做明珠台時尚節目《港生活．港享受》主持。

李雪瑩進修提前解約

李雪瑩曾嘗試向演員界發展，代表作有2012年劇集《怒火街頭2》，在劇中飾演胡杏兒的律師後輩「高雅」，憑知性專業的形象而知名度大增，李雪瑩其後參與《衝上雲霄II》、《On Call 36小時II》等劇集。不過李雪瑩在2014年以赴外進修為由，與TVB提前解約，結束四年藝人生涯。

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