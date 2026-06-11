廖子妤黑色喱士裙紅唇Look似《愛登士家庭》角色 認幸福感爆棚：賺錢比前多十倍

廖子妤（Fish)出席時尚品牌秋冬系列預覽宣傳活動，一身黑色喱士裙，加上濃妝紅唇令她外表與《愛登士家庭》相似，她表示很滿意效果。近日她正忙於為舞台劇《大龍鳳》排練，令她感到有強烈的幸福感：「這可能是我人生最幸福的時光，自己很健康，爸媽也很健康，家中三姊妹做着自己鍾意做的事，自己每日睡眠充足，又賺到錢，比自己10年前所賺的多很多，（有沒有10倍之多？）應該有，不是每個月，但總體來說也有，（是否已達到自己賺錢的目標？）當然想賺多點，但要怎去賺呢，也想不到怎樣能再上一層樓，人家說想賺大錢便要做生意，但我沒有做生意的膽色，只會在演戲時極具膽識，算命師傅也勸我不要做生意，因為很容易被人欺騙，因為我也是個容易相信別人的人。」

廖子妤慶幸未遇過背叛

她慶幸自己到現在也沒有遇過被人背叛，就連男友盧鎮業（小野）也說，以她的性格到現在仍未被人欺騙過，真的算是很好運。問到小野可曾欺騙過她？她笑言：「就是他……沒有。」問到男友是否會騙她入教堂？她卻說：「結婚！讓我想想先，那麼快！今年剛拿完獎便結婚，那下次講什麼？（講生仔？）生完仔下次講婚變，因為我經常會想自己的人生有沒有災難會發生，我就是杞人憂天，希望擁有智慧去面對不同年紀的事。」

廖子妤返馬來西亞被家人索簽名

Fish透露，早前放假返回馬來西亞五天，爸爸也專程從印尼返家一起吃飯，但她估不到各位家人也向自己索取簽名，但卻搞笑地要Fish自己去印相出來簽名給他們，所以她和爸爸一起到晒相店印相，她稱，就連曬相店店主也向她送上恭喜，令她感到驚喜。

