劉德華預熱聖誕演唱會 相隔15年再出巡唱極品套裝限量3333套

劉德華（華仔）去年1月完成《今天…is the Day》巡迴演唱會，在最後一場演出中，華仔不捨現場每一位歌迷，許下承諾盡快同大家見面，延續舞台之約。言猶在耳，華仔將在今年聖誕再度啟動新一次巡迴演唱會，兑現與粉絲的承諾。

劉德華新影音產品全程德國壓制

為留存巡演每一刻動人瞬間，華仔相隔15年再推出演唱會高清影音典藏產品——《今天…is the Day 劉德華巡迴演唱會 （Blu-ray + 2CD）》，將2024至2025年香港紅館最終站的精采演出完整收錄，精剪尾場精華片段，還原現場出色的舞台、華仔與歌迷互動及深情演繹動聽的樂章。本次珍藏版套裝由華仔親自監督，全球限量3333套，每套均配備獨立專屬流水編碼。包含1張高清藍光影碟、2張典雅玫瑰金珍藏版CD，碟面採用精緻玫瑰金工藝打造，且全程德國壓制，音質畫質極致還原，最大程度復刻現場原聲原景。

劉德華未曝光照片收錄

同時，《今天…is the Day 劉德華巡迴演唱會 （Blu-ray + 2CD）》附贈多重精美周邊福利，隨機附贈2張珍貴的演唱會幕後花絮彩照小卡，搭配一本56頁超厚精美現場寫真書冊，收錄巡演台前台下華仔未曝光的照片，透過照片再感受一次演唱會的氣氛及影像。

劉德華歌迷會迎紀念日

影音內容上，套裝精心甄選30多首見證幾代人青春的殿堂級金曲，囊括《一起走過的日子》、《忘情水》、《謝謝您的愛》、《中國人》、《笨小孩》、《可不可以》等經典代表作。首首皆是時代金曲，句句承載青春記憶，高亢熱血、温柔深情輪番上演，完整復刻紅館終極場的完整歌單與演出氛圍，沉浸式重現巡演的熱血與感動。演唱會典藏套裝將在6月18日發行，而這一日恰逢劉德華歌迷會生日，意義非凡。