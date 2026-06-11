申有娜襲港吸引大批粉絲冒雨守候 預告下周演唱會令大家超投入

韓國女團ITZY成員申有娜、廖子妤（Fish)、馮允謙、陳凱詠、蔡俊彥、楊天宇及VIVA成員李晞彤今日出席時尚品牌秋冬系列預覽宣傳活動。申有娜吸引了大批粉絲在街上守候，她現場分享展現魅力心得，談到對香港的印象，她笑言難忘香港的夜景和甜品，期待工作後今晚可以看到美麗的維港夜景和品嚐美味甜品。

申有娜難忘香港夜景與甜品

今年3申有娜剛推出了個人專輯，她表示由團體到個人發展，有驚喜又有挑戰：「沒有成員在一起，要自己填滿整個舞台是最大挑戰，卻能累積到很多珍貴經驗，希望將來成為一個更有魅力歌手。」

她表示，希望將來推出療癒風格的音樂，不過暫時會回到ITZY發展，下周又會跟成員再來香港舉行《TUNNEL VISION》世界巡迴演唱會香港站，她說：「相信大家聽到演唱會主題，便知道表演能令大家很投入，希望大家期待，我也希望做出更好表演，亦很想見自己歌迷。」