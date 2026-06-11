Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

申有娜襲港吸引大批粉絲冒雨守候 預告下周演唱會令大家超投入

影視圈
更新時間：20:20 2026-06-11 HKT
發佈時間：20:20 2026-06-11 HKT

韓國女團ITZY成員申有娜、廖子妤（Fish)、馮允謙、陳凱詠、蔡俊彥、楊天宇及VIVA成員李晞彤今日出席時尚品牌秋冬系列預覽宣傳活動。申有娜吸引了大批粉絲在街上守候，她現場分享展現魅力心得，談到對香港的印象，她笑言難忘香港的夜景和甜品，期待工作後今晚可以看到美麗的維港夜景和品嚐美味甜品。

申有娜難忘香港夜景與甜品

今年3申有娜剛推出了個人專輯，她表示由團體到個人發展，有驚喜又有挑戰：「沒有成員在一起，要自己填滿整個舞台是最大挑戰，卻能累積到很多珍貴經驗，希望將來成為一個更有魅力歌手。」
她表示，希望將來推出療癒風格的音樂，不過暫時會回到ITZY發展，下周又會跟成員再來香港舉行《TUNNEL VISION》世界巡迴演唱會香港站，她說：「相信大家聽到演唱會主題，便知道表演能令大家很投入，希望大家期待，我也希望做出更好表演，亦很想見自己歌迷。」

最Hit
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
49分鐘前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
03:15
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
12小時前
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
8小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
10小時前
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
01:16
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
社會
3小時前
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
23小時前
校方對兩母女不幸離世深表悲痛。
太古城母女墮樓｜12歲女童讀六年班 校方悲痛：啟動危機小組支援師生家長
突發
5小時前
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
00:32
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
社會
8小時前
親屬認屍後黯然離去。楊偉亨攝
太古城母女墮樓｜親友殮房認屍 黯然離開
突發
8小時前