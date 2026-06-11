馮盈盈32歲生日晒纖腰展自信 分享蝴蝶感言：低谷忍耐失敗重整

馮盈盈近年幕前演出減少，一度傳出被TVB雪藏，但她並未因此沉寂，反而積極進修，早前更取得港大一級榮譽碩士學位，憑藉亮麗學歷與幕前經驗成功轉型，在司儀界站穩陣腳，成為各大品牌活動的寵兒。昨日她迎來32歲生日，並在社交網分享以蝴蝶為主題的生日照，有感而發寫下感言。

馮盈盈勉勵自己「順風不驕逆風不逃」

相中馮盈盈穿上白色短身上衣，大晒弗爆纖腰，蝴蝶散落髮間與肩頸作點綴，見她手捧蛋糕流露燦爛笑容，也有鬼馬伸脷的瞬間，相當可愛活潑。馮盈盈以蝴蝶比喻人生階段，寫道：「願我人生如蝴蝶般展翅」，並分享對成長與蛻變的體會：「低谷中的忍耐，是在長蛹；混亂中的嘗試，是狂練翅；失敗後的重整，是換上更適合的色彩與方向。」她又以「順風不驕，逆風不逃」自我勉勵，指努力不是為了掌控一切，而是為了擁有穿越風雨的能力，並在文末祝願自己的未來像蝴蝶一樣，「以溫柔靠近世界，用韌性擁抱人生，每一次選擇，都更接近我心裡那個更自由、更清晰的未來」字裡行間流露一份成熟感。

