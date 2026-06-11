Jer圓夢同偶像陳奕迅拍戲 全身特技化妝演皮膚癌患者 朱茵林熙蕾撐港片

金像獎提名美術指導張蚊首次執導劇情長片《不得不好死》（暫名），由廖婉虹監製、卓亦謙編劇，香港電影發展局及文創產業發展處舉辦的第8屆「首部劇情電影計劃」專業組獲獎項目，並由電影發展基金撥款資助。繼早前於冰島外景拍攝完成後，日前在香港舉行開鏡禮。

陳奕迅、林熙蕾再亮相大銀幕

本片演員陣容鼎盛，除了有在香港大銀幕久未露面的陳奕迅、朱茵及林熙蕾外，更邀得金像獎得主白只、新生代女星陳書昕（Sheena）聯合主演，男主角由MIRROR成員柳應廷（Jer）破格演出，探討如何面對死亡、活出「好死」的生命課題。陳奕迅與朱茵這對組合，對上一部在大銀幕跟觀眾見面作品，分別為2018年《臥底巨星》及《古宅》，今次兩人在片中飾演Jer的父母。而自2009年韋家輝執導的《再生號》後，林熙蕾亦相隔多年未有演出香港電影，所以製作團隊特別感恩，這次獲得這三位重量級演員參演，身體力行支持港產片。

柳應廷破格演出

在《不得不好死》中，Jer迎來大突破，挑戰飾演患有罕見黑色素瘤皮膚癌的威廉。為了完美呈現角色全身與面部均長滿密麻黑斑的特徵，Jer放下偶像包袱，每日接受長時間的特技化妝，演繹一位自小被宣告早逝、長期與癌症共存的抗癌傳奇人物。

柳應廷抱學習心態

日前電影開鏡，Jer談及今次演出會否有壓力時，坦言雖然角色改編自真人真事，但原型人物提供了很多參考，讓他揣摩角色時更容易，所以不算太大壓力。他又感謝導演動用大量「人情咭」，說：「導演係用咗好多人情卡，請到咁多位又靚，又犀利嘅前輩喺呢套電影度演繹。每一個都非常好戲，喺佢哋身上面學到好多嘢。」

柳應廷夢想成真

Jer又特別開心終於圓夢與偶像陳奕迅的合作，說：「可以同Eason合作到非常開心，喺音樂上面期待咗好耐……今次就喺電影上面，終於有第一次嘅合作。今次佢做到我戲裡面嘅爸爸。」Jer亦感謝拍檔白只與Sheena ，形容所有演員都很厲害，作品水準極高。

《不得不好死》改編自真人真事

《不得不好死》改編真實人物，這份不畏面對死亡的人生理念，與導演張蚊的價值觀不謀而合。先天患有脊椎側彎的張蚊，人生經歷過三次大手術、將幾十顆螺絲釘入脊椎，但她從未消極頹廢，反而堅持追尋電影夢，曾六度獲得香港電影金像獎提名「最佳美術指導」及「最佳造型設計」獎，電影包括《殭屍》、《翠絲》及《年少日記》等。今次張蚊首次執導，將自己的抗病經歷與真實人物故事完美融合，用鏡頭探討我們無法控制死亡，但可以選擇如何正面面對死亡。