迪麗熱巴傳秘戀「星二代」陳飛宇一年半 戲假情真「證據」登熱搜 男方對女神愛到瘋魔？

內地頂流「新疆美女」女星迪麗熱巴近日爆出與「星二代」人氣男星陳飛宇「假戲真做」，二人合作古裝劇《白日提燈》早前才播畢，有指戲外秘密交往約一年半，甚至在同在上海定居，陳飛宇更被指「愛女方到瘋魔」。迪麗熱巴與陳飛宇秘戀消息曝光後，二人名字即登上熱搜榜首，引起網民關注熱議。

陳飛宇節目冧迪麗熱巴

有網民翻出多樣對比照「證據」，指迪麗熱巴與陳飛宇曾戴過相似的手鍊，又有多件同款衣帽，而且近一年半時間，二人分別多度往返日韓、港澳，行程重疊度相當高，而有疑似陳飛宇的購買紀錄，以及迪麗熱巴私下打扮的「物品」帳號。陳飛宇又曾在綜藝節目中，將籃球與迪麗熱巴的共同點以「我的最愛」解答，被認為借《白日提燈》宣傳冧迪麗熱巴。

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陳飛宇被指對迪麗熱巴「愛到瘋魔」

有內地狗仔「會拍攝的百曉生」言之鑿鑿稱，迪麗熱巴與陳飛宇已秘戀一年半，而且雙方均在上海定居，又爆料指陳飛宇「愛女方到瘋魔」，但私下「摳搜小氣」，當中還提到「要封殺wzm」，估計「wzm」是指演員魏哲鳴。不過該內地狗仔曾因爆料陳飛宇，涉及隱私權遭法院判賠償15萬人民幣。迪麗熱巴及陳飛宇目前對拍拖一事，未有作出回應。

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來自新疆的迪麗熱巴出生於文藝世家，父親迪力木拉提．艾拜杜拉為國家一級演員，兼新疆歌舞團歌唱家。迪麗熱巴從小學習鋼琴、小提琴、舞蹈，畢業於上海戲劇學院表演系，於2013年以《阿娜爾罕》出道，直到2017年內地劇《三生三世十里桃花》，奠定一線女星地位。

陳飛宇曾捲人妻「床照風波」

至於陳飛宇是國際知名導演陳凱歌、與演員陳紅的次子，一出道便頂著「星二代」的光環。陳飛宇近年憑偶像劇《點燃我，溫暖你》，躍升為新一代男神。但陳飛宇人紅是非多，曾在2023年爆出「床照風波」，陳飛宇熟睡時的裸身床照在網上瘋傳，同床女子被起底是陳飛宇的多年忠實粉絲兼已婚的「站姐」。雙方之後發聲明，澄清交往時皆為單身，但事件一度令陳飛宇的粉絲數量急跌。