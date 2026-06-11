郭晉安左眼發炎無礙打波行善 仔女不在港父親節自己過︰冇所謂啦

郭晉安擔任中國香港藝人網球聯盟（A Team）會長，聯同一班成員李思雅（Cindy）、黃子恆、羅天宇、謝高晉、單文柔等（11日）出席「中國香港網球總會基金慈善高爾夫球賽 2026 」。戴上太陽眼鏡的郭晉安透露左眼發炎，不會傳染別人，搞笑指女兒也避開他。他問過醫生要滴眼藥水，臨睡前要塗眼藥膏，但不會影響打波水準；是次未有出賽打高爾夫球，主要推廣網球運動。

郭晉安收女兒畫作

郭晉安笑言有信心父親節前左眼已康復，女兒提早送了一幅親自畫的風景畫給他，他說：「因為阿女喺父親節嗰日會離開香港去Trip，冇所謂啦！佢越畫越靚，年年都送畫畀我，佢鍾意畫風景畫。個仔就喺英國，到時傾電話就OK啦！」同場出席的A Team創辦人之一兼秘書長、總教練，以及前港隊網球港代表的Cindy，指是次活動推廣網球運動，為小朋友籌款，支持網球練習，望發掘到「明日之星」。

李思雅揭隊友花名

同時擁有十幾年打高爾夫球經驗的Cindy，稱聯同陳展鵬、羅天宇、謝高晉出戰打高爾夫球，而對手球技並不弱，會盡力打，她說：「我哋打隊制賽，陳展鵬有個花名叫『陳三百』，靠佢開波，打到好遠。羅天宇、謝高晉打得都好好，呢隊Team有啲實力，係夢幻組合，好好玩嘅。」指A Team現有50多位成員，擔任會長的郭晉安經常帶領他們到大灣區比賽及參與慈善活動；至於慈善牌照方面仍申請中，望獲得牌照後能夠幫助到更多人。提到Cindy在譚嘉怡社交網的短片中表示「不要為拍拖放棄夢想」，她指當年選擇返港做運動員而放棄愛情，離開TVB後想在運動方面多作推廣，現在仍有許多夢想；又承認一位拍拖逾五年的圈外男友，對方不是運動員，都會一同做運動。