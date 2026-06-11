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蔡思貝已為《女足》配音不擔心變都市傳說 談感情狀態落閘專注事業

影視圈
更新時間：14:46 2026-06-11 HKT
發佈時間：14:46 2026-06-11 HKT

蔡思貝、IdG Bubbles其中三位成員小倬、夢月及家鑾等現身又一城世界盃宣傳活動。蔡思貝稱，小時候凌晨同爸爸一齊看世界盃賽事，又可以食杯麵，形容杯麵就是她看世界盃的初衷。長大後，她同朋友們追球星，研究球例等，加上拍攝了周星馳電影《女足》後，大大提高對足球的熱誠。

蔡思貝父親節送波衫

問會否帶爸爸到美國、加拿大及墨西哥欣賞世界盃賽事？蔡思貝啟稱「來商場看便宜很多」，可以慳回機票錢，指這裏有葡萄牙球星C朗曾穿着的作賽球衣展覽，「球衣上仍有泥積！」問她是否未有工作故要慳錢？她形容自己是慳妹，「應使得使」，故完成活動便會揀球衣送給爸爸作父親節禮物。

蔡思貝唔怕《女足》變都市傳說

問她知不知道電影《女足》何時上映？蔡思貝稱「不知道」，很期待收到上映日期的通知。問到驚唔驚變成「都市傳說」？她說：「不會啦！對導演有信心，（後期製作正進行？）我經已做了配音工作。」問她現階段是否親自洽談工作？她表示振奮，為自己打拼，並透露接下了音樂劇及拍攝電影的工作，正為音樂劇排練，電影將於今年開拍，她說：「不過這幾個星期工作會癱瘓，要專心看世界盃賽事。」早前媽媽腰部受傷，問現在康復進度？蔡思貝先多謝外界關心，指媽媽要休養，需要繼續照顧她。

蔡思貝出街冇顧忌

此外，早前蔡思貝在「街拍」後，不少網民大讚她的身形是「神級比例」，她多謝大家俾面，「剛巧那天有化妝出街，也要多謝爸媽的遺傳。」問到日後出後前是否要悉心打扮？她稱「不會」，不想有太多顧忌，「以前出街會戴帽、口罩，現在可以大搖大擺地坐港鐵，人人也在看手機，才沒人理會我。」

蔡思貝趕走追求者

至於感情生活方面，蔡思貝笑指「處於好好的狀態」，問有無追求者？她僅稱「可能有又可能沒有」，「我也會一一落閘！現在要專一地衝刺事業，（這樣會嚇到男士們不敢走近嗎？）看完這訪問後便沒人會敢埋身！」新一屆港姐早前面試，她有看有關報道卻無細看，不知道佳麗的質素如何，寄語她們加油。

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