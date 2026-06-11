郭晉安上市公司CEO胞姊罕曝光  郭致因五官激似細佬氣質出眾  安仔罕談五億身家傳聞

現年61歲的三屆視帝郭晉安（安仔），24年5月與歐倩怡宣布結束18年婚姻後，事業版圖再創高峰。他與胞姊郭致因（Cindy）共同創立的草姬集團（2593）於24年底成功掛牌，成為市場焦點，郭晉安的身家據傳已超過5億港元，晉身城中頂級的「鑽石王老五」。近日，他極少露面的胞姊郭致因開設了個人小紅書帳號，罕有地分享了「郭家家訓」如何影響他們姊弟一生，而郭晉安亦在訪問中談及了自己對身家的看法。

郭致因上市公司CEO氣質出眾

郭晉安的胞姊、草姬集團CEO郭致因雖然已年過六十，但保養得宜，狀態極佳。在她的最新影片中，悉心打扮的她顯得氣質非凡，五官輪廓與弟弟郭晉安極為相似，笑起來更是彷如「餅印」，可見家族基因強大。雖然身為上市公司總裁，但她曾透露自己出身於基層家庭，家中有9兄弟姊妹，她排行第八，而郭晉安是孻仔，二人因年紀相近，自小便感情要好。

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郭氏姊弟受「郭家家訓」影響一生

郭致因在影片中深情剖白，指父母自小教導他們「不要去追求一些所謂的成功」，而是要「學會獨立」。這個家訓影響了她和弟弟郭晉安的一生。她回憶道，小時候家中沒有零用錢，她和安仔會一起去街市摘芽菜、幫不識字的鄰居讀信寫信，甚至到工廠拿外包手工回家做，只為賺取微薄的零用錢。這段共同奮鬥的童年經歷，讓姊弟倆的感情更加深厚。

郭致因永不言休

這份獨立精神也延續到事業上。郭致因表示，即使自己已經走過了60年，但只要仍有能力，就不會停下來，更沒有退休的念頭。她堅信要繼續帶領團隊向前發展，這種「退而不休」的態度，正是源於年幼時建立的獨立個性。

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郭晉安罕談5億身家

另一邊廂，郭晉安在近日的訪問中，也罕有地談及了自己被指高達5億的身家。他坦言自己一直有「不知道錢財花到哪裡去」的毛病，從初入行月薪六千元，到後來年薪數十萬，都總是儲不到錢。

郭晉安：錢夠用就好

對於外界盛傳他擁有多少身家，郭晉安淡然表示：「大家可以傳我有幾多個億」，但他認為，錢財只是用來滿足自己的揮霍，並不能滿足內心的喜樂。他清醒地指出，不會用擁有多少錢去釐定自己的得失，錢只要「足夠用就可以了」，最重要是不要被金錢控制。這番言論與胞姊所分享的「郭家家訓」不謀而合，反映了他們對財富和成功的獨特見解。