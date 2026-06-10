秀英曬日本工作照未受情變影響 韓國巫師明道令早斷言：秀英鄭敬淏難走到結婚一步

少女時代成員秀英與演員鄭敬淏昨日（9日）官宣分手，結束14年情。而二人的社交平台動態亦隨即惹來群眾關注，秀英日前就在IG分享她在日本拍攝選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN新世界》的花絮，以及在當地工餘時飲飲食食的照片。從相中可見，秀英似乎頗享受工作過程，與另一導師藤岡靛相處愉快之餘，秀英又大啖燒肉、醬油丸子及歎啤酒，似乎未受分手影響。粉絲都大讚秀英在痛失14年感情後，仍能保持情緒穩定，開心工作，實在太有型了！

秀英、鄭敬淏愛犬命名為「淏英」

至於鄭敬淏昨日承認分手之同時，亦在IG分享了愛犬的照片。據知鄭敬淏已養了這隻臘腸狗13年，由於他與秀英儼然是一起養大愛犬，所以鄭敬淏索性將牠命名為「淏英」，並在官宣分手日上載愛犬的照片，似乎亦頗具特殊意義。

秀英、鄭敬淏個性都很強

雖然二人爆分手震驚全韓，但原來曾預言搞笑藝人朴娜萊出事的韓國巫師明道令，去年在其YouTube節目上亦神準地預測到秀英和鄭敬淏情變。當日明道令根據二人的出生年月日，進行了一場不透露身份的「盲測神占」。他指二人個性都很強，雖然彼此相處得不錯，談戀愛可以談很久，但似乎很難走到結婚這一步。」他更明言二人之間，女方想結婚，但男方並不急，也不夠積極，甚至有單方面在迴避婚事的傾向。明道令當時更指出：「二人命盤中已出現分手運，因此最終有可能走向分離。」他更預測秀英分手後，會陸續出現婚姻緣分，並且有可能比較快結婚。至於鄭敬淏則會繼續「拖」，婚期會延後。