碧咸首踏跑馬地馬場 跟fans親民互動逾五分鐘引爆全場熱情

世界級傳奇球星碧咸今日到跑馬地馬場出席「賽馬聯乘足球」活動，香港賽馬會（馬會）因應四年一度的足球盛事，推出「全城足球主場」系列活動，香港賽馬會行政總裁應家柏陪同碧咸現身跑馬地馬場觀賞賽事，並參觀場內設置的體驗館，感受沉浸式的人工智能足球體驗專區。

碧咸順應粉絲要求握手玩自拍

雖然來港多次，但這是碧咸首次進入香港馬場參觀賽事，碧咸見到大批圍觀粉絲在場，即主動走上前有求必應，幫大家的球衣、衫、帽、公仔、手上簽名，又順應多位粉絲要求握手及玩自拍，不單是碧咸笑容滿面，更令到在場粉絲開心不已，不停雀躍呼叫，將親民表現得淋漓盡致的傳奇球星，，這次與粉絲互動了超過5分鐘。之後碧咸到沙圈欣賞馬匹及在馬會廂房欣賞今晚第一場1800米賽事。