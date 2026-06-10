碧咸首踏跑馬地馬場 跟fans親民互動逾五分鐘引爆全場熱情
更新時間：19:45 2026-06-10 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-10 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-10 HKT
世界級傳奇球星碧咸今日到跑馬地馬場出席「賽馬聯乘足球」活動，香港賽馬會（馬會）因應四年一度的足球盛事，推出「全城足球主場」系列活動，香港賽馬會行政總裁應家柏陪同碧咸現身跑馬地馬場觀賞賽事，並參觀場內設置的體驗館，感受沉浸式的人工智能足球體驗專區。
碧咸順應粉絲要求握手玩自拍
雖然來港多次，但這是碧咸首次進入香港馬場參觀賽事，碧咸見到大批圍觀粉絲在場，即主動走上前有求必應，幫大家的球衣、衫、帽、公仔、手上簽名，又順應多位粉絲要求握手及玩自拍，不單是碧咸笑容滿面，更令到在場粉絲開心不已，不停雀躍呼叫，將親民表現得淋漓盡致的傳奇球星，，這次與粉絲互動了超過5分鐘。之後碧咸到沙圈欣賞馬匹及在馬會廂房欣賞今晚第一場1800米賽事。
最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
2026-06-08 16:58 HKT
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
2026-06-09 18:00 HKT
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
2026-06-09 14:34 HKT