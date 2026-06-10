港姐2026｜20歲袁文慧參加過選美有演出經驗 有份拍《九龍城寨之終章》

《2026香港小姐競選》今日（6月10日）有47名參選佳麗可以入圍進行第二輪面試，大會安排佳麗們12時15分到達電視城集合。報稱是學生的袁文慧 ( Naomi)，上年曾以19歲之齡參選第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港選區賽事，現年20歲的她成功晉身第二輪面試。

參選為學習更多

另外，袁文慧不時上載生活照及出席社交活動的點滴到社交網站同粉絲們分享，就見她有多次台上演出的經驗，她更有份拍攝電影《九龍城寨之終章》。早前《星島頭條》就在電影拍攝現埸，見到她身穿閃片低胸連身裙，配襯一頭80年代hit爆的「掃把頭」髮型出現。

Naomi接受傳媒訪問時，被問到覺得自己是否屬於中上水平？她就謙虛地表示：「名次不緊要，參選主要是來學習多啲嘢。」談到對演戲有少少經驗，她就話不覺得特別優秀，廣東話方面會繼續提升。