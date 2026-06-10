「東張女神」鄧凱文無預警晒性感婚紗照 上圍洶湧澎湃表情嫵媚迷人 揭「新郎」真正身份
更新時間：19:30 2026-06-10 HKT
發佈時間：19:30 2026-06-10 HKT
發佈時間：19:30 2026-06-10 HKT
現年27歲，素有「東張女神」美譽的鄧凱文，近日毫無預警在其社交平台上發布一組令人驚艷的婚紗照，瞬間引發粉絲圈的熱烈討論，眾人紛紛猜測她是否好事已近，即將踏入人生新階段。
鄧凱文穿上婚紗顏值一流身材澎湃
照片中，鄧凱文化上精緻的新娘妝，梳起典雅的髮髻，換上一襲簡潔的純白婚紗。她時而手持花束，流露出嫵媚又略帶羞怯的神情，眼神中彷彿充滿了對婚姻的無限憧憬，整體造型仙氣十足，顏值破表。這套婚紗雖然設計簡約，並非走極致性感的路線，但穿在身材出眾的鄧凱文身上，依然完美突顯出其曲線，呈現出「洶湧澎湃」的視覺效果，極為吸睛。
相關閱讀：「東張女神」鄧凱文騷小背心洶湧上圍 酒店房內爆誘惑金句 冧暈《魔音女團》導師陳奐仁
鄧凱文被問新郎是誰
這輯突如其來的婚紗美照，讓大批粉絲激動不已，留言區瞬間被「新郎是誰？」的疑問洗版，甚至有人幽默自薦，場面非常熱鬧。
鄧凱文自小有個婚紗夢
然而，原來這一切並非婚訊預告。鄧凱文隨後解釋，她其實並非準備出嫁，只是源於一份自小便根植內心的「婚紗夢」。她分享了一段可愛的童年往事：小時候只要看見有新娘在拍婚紗照，她都會鼓起勇氣上前，希望能與美麗的新娘合照。正是這份純真的熱愛，讓她長大後依然對穿上婚紗情有獨鍾，更笑言自己一直在思考，未來真正出嫁時到底該挑選哪一款嫁衣。
相關閱讀：「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
2026-06-08 16:58 HKT
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
2026-06-09 18:00 HKT
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
2026-06-09 14:34 HKT