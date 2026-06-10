「東張女神」鄧凱文無預警晒性感婚紗照  上圍洶湧澎湃表情嫵媚迷人  揭「新郎」真正身份

現年27歲，素有「東張女神」美譽的鄧凱文，近日毫無預警在其社交平台上發布一組令人驚艷的婚紗照，瞬間引發粉絲圈的熱烈討論，眾人紛紛猜測她是否好事已近，即將踏入人生新階段。

鄧凱文穿上婚紗顏值一流身材澎湃

照片中，鄧凱文化上精緻的新娘妝，梳起典雅的髮髻，換上一襲簡潔的純白婚紗。她時而手持花束，流露出嫵媚又略帶羞怯的神情，眼神中彷彿充滿了對婚姻的無限憧憬，整體造型仙氣十足，顏值破表。這套婚紗雖然設計簡約，並非走極致性感的路線，但穿在身材出眾的鄧凱文身上，依然完美突顯出其曲線，呈現出「洶湧澎湃」的視覺效果，極為吸睛。

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鄧凱文被問新郎是誰

這輯突如其來的婚紗美照，讓大批粉絲激動不已，留言區瞬間被「新郎是誰？」的疑問洗版，甚至有人幽默自薦，場面非常熱鬧。

鄧凱文自小有個婚紗夢

然而，原來這一切並非婚訊預告。鄧凱文隨後解釋，她其實並非準備出嫁，只是源於一份自小便根植內心的「婚紗夢」。她分享了一段可愛的童年往事：小時候只要看見有新娘在拍婚紗照，她都會鼓起勇氣上前，希望能與美麗的新娘合照。正是這份純真的熱愛，讓她長大後依然對穿上婚紗情有獨鍾，更笑言自己一直在思考，未來真正出嫁時到底該挑選哪一款嫁衣。

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