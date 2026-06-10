ILLIT驚受死亡威脅 懸賞高額換取成員行蹤情報 粉絲發起大規模舉報促HYBE加強安保

HYBE旗下女團ILLIT近日疑似受到死亡威脅，有組織聲稱會在她們的簽售會等線下活動上，對成員們發起攻擊，令粉絲們心急如焚！目前各個粉絲群體已發起大規模舉報行動，但她們所屬公司尚未發布正式官方聲明。

計劃用化學物品的毛公仔行兇

網上正瘋傳有一個俄羅斯組織於Telegram平台上創建群組（頻道名為@/flopplit），該群組密謀對ILLIT成員進行人身襲擊。死亡威脅訊息最早於昨日（9日）開始在平台散播，群組上訊息顯示，他們已透過暗網在韓國找到執行人員，並懸賞最高500美元（約3,918港元），換取ILLIT成員的行蹤情報。而他們主要的攻擊目標是其中2名成員：韓籍成員Yunah（盧玧我）和日籍成員Moka（境萌花），並計劃以浸泡過氯仿或七氯醚等化學物品的毛公仔，遞交給成員們。這兩種物質均為醫學用麻醉劑，可令人昏迷或損害肺部。獲悉此事的GLLIT（ILLIT粉絲名稱）都既憤怒又擔憂，指組合裏的成員都是剛成年甚或未成年的，他們指控該組織企圖傷害未成年偶像已完全超出追星爭執範疇，屬於嚴重的犯罪行為。為保護偶像，多個粉絲群體正進行大規模舉報行動，尤其特意向ILLIT的經理人公司BELIFT LAB及其母公司HYBE舉報，要求他們立即採取行動，加強對ILLIT的保護。此外，亦有網民認為雖然襲擊訊息還未證明是否屬實，但公司亦應為藝人安全而加強防備。

被傳與NewJeans粉絲有關

不過亦有網民質疑此攻擊形式的實際可行性，指氯仿極易揮發，在常溫下短時間就會大量散失，就算毛公仔浸泡過化學物也難讓成員吸入高濃度麻醉劑，而行兇者反而在準備過程中更容易中毒。更有人懷疑是ILLIT粉絲自導自演製造輿論，此外有部分粉絲認為事件與NewJeans粉絲有關連，因為當日NewJeans鬧出解約風波時，曾指責ILLIT抄襲，從此雙方便勢成水火。如今Bunnies（NewJeans粉絲名稱）被點名為加害者，亦再度引發雙方粉絲罵戰。